特朗普暗示已有下任聯儲局主席人選　有望聖誕節前有結果

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月18日表示，他已開始面試下一任聯儲局主席候選人，並暗示心目中已有屬意人選。他指，候選人當中有出人意料的名字，亦有常見名字，又指可能會選擇穩妥方案，但有時候遵循政治正確都是好事。



特朗普周二在橢圓辦公室向記者表示：「我想我已經知道我的選擇了。」負責選遴工作的財長貝森特，接受霍士新聞訪問時指，可能會在感恩節後展開另一輪面試，預料特朗普會在12月中旬，與最後三強候選人會面，有望在聖誕節前確定結果。

貝森特早前指，目前候選人範圍已縮小至五人，包括現任聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）、前理事沃什（Kevin Warsh）、白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett），及貝萊德集團管理層里德（Rick Rieder）。

2025年7月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）一同參觀華盛頓特區聯儲局大樓，該大樓當時正在整修。（Reuters）

儘管人選眾多，特朗普仍明確表示，他最屬意財政部長貝森特（Scott Bentsch）接任，但貝森特多次表示不想要這個職位。特朗普指着貝森特說：「我喜歡他，但他不會接受這份工作。」

在談及現任主席鮑威爾時，特朗普直言：「我很想讓現在的這個人下台，但有人阻撓我。」鮑威爾的任期將於明年五月屆滿，特朗普預計在年底前宣布提名人選。