習近平：要確保加沙全面持久停火　盡快改善人道局勢

聯合國11月25日舉行「聲援巴勒斯坦人民國際日」紀念大會，中國國家主席習近平向大會致賀電。習近平呼籲確保加沙全面持久停火、盡快改善加沙人道局勢。



習近平指出，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，關乎國際公平正義，牽動地區局勢。當前形勢下，國際社會應進一步凝聚共識，採取更積極行動，確保實現加沙全面持久停火，避免戰火重燃。要秉持「巴人治巴」原則開展加沙戰後治理和重建，尊重巴勒斯坦人民的意願，照顧地區國家的合理關切。要盡快改善加沙人道局勢，減輕巴勒斯坦人民苦難。最重要的是錨定「兩國方案」大方向，推動巴勒斯坦問題早日實現政治解決。

2025年11月22日，加沙城Al-Awda醫院，一名巴勒斯坦兒童在以色列空襲後接受治療，隨後與母親坐在一起。（Reuters）

習近平強調，巴勒斯坦問題也是對全球治理體系有效性的考驗。中方呼籲國際社會直面巴勒斯坦問題根源，展現責任擔當，采取有力行動，糾正歷史不公，維護公平正義。中國作為聯合國安理會常任理事國，堅定支持巴勒斯坦人民恢覆民族合法權利的正義事業。中方將繼續同國際社會一道，為推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決作出不懈努力。