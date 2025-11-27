王文濤與歐盟官員視像會談 討論安世半導體等經貿問題
撰文：洪怡霖
出版：更新：
中國商務部部長王文濤周三（11月26日）與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇舉行視像會談，就安世半導體等經貿問題深入交換意見。雙方一致同意，企業是解決安世半導體問題的主體，將共同敦促安世荷蘭與安世中國儘快開展建設性溝通，找到長期解決方案，儘快恢復全球半導體產供鏈的暢通與穩定。
中方公告稱，王文濤表示，關於安世半導體問題，造成當前全球半導體產供鏈混亂的源頭和責任在荷蘭方面。中國政府始終本着負責任的態度，及時採取切實措施，努力維護和恢復全球半導體產供鏈穩定。
王文濤指，近期，荷方宣布暫停行政令，向妥善解決問題邁出一小步，但是荷方對企業的不當行政和司法干預仍未取消，全球半導體產供鏈尚未恢復正常，依然面臨較大不確定性。
他希望歐方發揮積極作用，敦促荷蘭政府儘快提出建設性的解決方案，為企業開展內部協商創造有利條件。
謝夫喬維奇表示，感謝中國商務部為推動解決安世半導體問題所作的巨大努力，避免了全球半導體產供鏈爆發危機。目前，安世半導體問題尚未得到徹底解決，歐方願與中方一道，致力於推動局勢進一步降溫。
雙方還就中歐出口管制等問題交換意見。
王文濤晤西班牙經濟大臣 重申荷蘭不當干預安世事務須糾正錯誤王文濤分別與歐盟及荷蘭官員對話 商稀土管制及安世半導體議題英國新任商貿大臣據報周三訪華 料晤王文濤及參加中英經貿聯委會王文濤促法國發揮積極作用推動中歐電動車談判