王文濤與歐盟官員視像會談　討論安世半導體等經貿問題

中國商務部部長王文濤周三（11月26日）與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇舉行視像會談，就安世半導體等經貿問題深入交換意見。雙方一致同意，企業是解決安世半導體問題的主體，將共同敦促安世荷蘭與安世中國儘快開展建設性溝通，找到長期解決方案，儘快恢復全球半導體產供鏈的暢通與穩定。



中方公告稱，王文濤表示，關於安世半導體問題，造成當前全球半導體產供鏈混亂的源頭和責任在荷蘭方面。中國政府始終本着負責任的態度，及時採取切實措施，努力維護和恢復全球半導體產供鏈穩定。

王文濤指，近期，荷方宣布暫停行政令，向妥善解決問題邁出一小步，但是荷方對企業的不當行政和司法干預仍未取消，全球半導體產供鏈尚未恢復正常，依然面臨較大不確定性。

中國商務部長王文濤。（廖雁雄攝）

他希望歐方發揮積極作用，敦促荷蘭政府儘快提出建設性的解決方案，為企業開展內部協商創造有利條件。

謝夫喬維奇表示，感謝中國商務部為推動解決安世半導體問題所作的巨大努力，避免了全球半導體產供鏈爆發危機。目前，安世半導體問題尚未得到徹底解決，歐方願與中方一道，致力於推動局勢進一步降溫。

雙方還就中歐出口管制等問題交換意見。