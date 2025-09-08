英國新任商貿大臣據報周三訪華　料晤王文濤及參加中英經貿聯委會

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）9月5日改組內閣，英國《衛報》報道指，新上任的商貿大臣靳秉德（Peter Kyle）預計9月10日到訪中國，將會晤商務部部長王文濤，並參加中英經貿聯委會第14次會議。



報道指，靳秉德今次出訪首站前往美國華府，為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稍後國事訪問英國做準備，隨後再轉訪中國，重啟中斷7年的中英經貿聯委會會議以重振中英經貿關係。

2025年9月4日，蘇格蘭格拉斯哥，英國首相施紀賢 (Keir Starmer) 在參觀貝宜系統斯考斯頓工廠（BAE Systems Scotstoun）時與船舶建造商交談。（Reuters）

此次中英經貿聯委會會議為2018年中斷以來首次召開。商務部指，雙方將在今次會議上回顧雙邊經貿關係發展，推動解決雙邊經貿合作中存在問題，討論進一步深化兩國經貿合作舉措。

英國工黨去年上台執政後，接連派出多名官員訪華，包括財相李韻晴（Rachel Reeves）、時任外相林德偉（David Lammy）等。