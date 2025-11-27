宏福苑五級火｜外媒比照倫敦格蘭菲塔大火：外牆易燃物助長火勢

大埔宏福苑11月26日發生五級大火，火勢至翌日早上仍未完全受控，導致至少44人死亡。有外媒憶起2017年倫敦格蘭菲塔大火，其中有美媒引述專家稱，這場火災與英國當年這場造成72死的大火有不少相似之處。當年涉及大樓外牆包覆物料易燃助長火勢；宏福苑大火的具體起因未明，但警方指建築物外牆有保護網、防水帆布、塑膠布疑未符防火標準，也不排除大廈玻璃窗貼上易燃發泡膠導致火勢迅速蔓延。



位於英國倫敦的格蘭菲塔住宅樓於2017年6月14日起火，共造成72人死亡。相關調查報告於去年出爐，歸咎於中央和地方當局、建築行業、負責維修的公司等失職，尤其是涉及大樓外牆包覆物料的公司。

消防工程諮詢公司Basic Expert高級人員巴尼特（Jonathan Barnett）周三接受《紐約時報》採訪時稱，格蘭菲塔火災中，一種旨在改善外觀及增加隔熱性的覆蓋物料包覆了大樓的外牆，但由於相關物料實際上易燃，而導致火勢迅速從一層蔓延到另一層。

巴尼特分析指，香港建築施工和維修的竹製棚架及相關包覆物，或可能與格蘭菲塔事件中的外牆包覆物一樣具類似的易燃作用，導致火勢能從外圍越過每一層的防火措施。

高樓層致救火難度大增

巴尼特表示，高層建築火災撲救的難點在於，無法從外圍向高處火種直接灌救。倫敦格蘭菲塔高達24層，而宏福苑8座全部樓高31層。

他指出，當火勢蔓延到消防車射水觸及不到的高度，就只能派消防員到內部滅火，不過這樣做很容易會使消防員身陷險境。另外，當消防員架設裝備時，也有可能會妨礙人們從建築物內逃生。

左圖：香港大埔宏福苑2025年11月26日發生五級大火。（羅日昇攝）右圖：英國倫敦格蘭菲塔2017年發生大火。（Getty）

高樓火災 火勢易「跨樓」蔓延

另外，《紐約時報》引述伍斯特理工學院（Worcester Polytechnic Institute）消防工程系教授西梅奧尼（Albert Simeoni）表示，高層建築火災很容易形成「骨牌效應」，蔓延至到另一座高層建築。

西梅奧尼表示：「當（其中一座）火勢蔓延到樓頂時，火種和燃燒的碎片會落下，濺到另一棟樓的棚架上，導致火勢反覆蔓延。」他表示，這種火災下，消防行動幾乎在每個階段都可能受到干擾，無法妥善進行部署。