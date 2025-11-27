宏福苑五級火｜大埔亞冠2戴黑色臂紗 作客麥克阿瑟HOY免費直播
撰文：威廉神
出版：更新：
大埔宏福苑昨日（26日）發生五級火，至少44人死亡及62人受傷，而港超球會大埔目前身在澳洲，將在今日（27日）出戰亞洲聯賽冠軍盃二級聯賽（亞冠2）作客FC麥克阿瑟，球隊在社交媒體上發文哀悼事件，並表示已獲亞洲足協批准在賽事戴上黑色臂紗作賽。
FC麥克阿瑟 vs 大埔
11月27日 下午3：45開賽
HOY 76台現場直播
大埔在亞冠2 E組以4戰4分排在榜尾，不過與榜首的麥克阿瑟只有3分差距，球隊在本周一出發前往澳洲備戰，並已在當地完成兩課操練。
在昨日的賽前記者會上，主教練李志堅表示會一如以往盡全力：「麥克阿瑟是一支好球隊，慶幸上場主場能擊敗對手。今場當然對球隊很重要，現時晉級形勢複雜，我們會做好自己，爭取最好的成績。」
球隊之後再在社交媒體發文，「今天大埔發生火警，大埔足球會向死者家屬和傷者致以最深切慰問。我們縱然身在悉尼，仍然不斷關注消息，希望火警盡快完結，傷亡者減至最少」，並表示「我們將於明天的賽事戴上黑色臂紗作賽，並剛已獲亞洲足協批准。我們是來自地區的球會，與社區並肩，願火災盡快熄滅，願死者安息，願死者與傷者家屬渡過難關。」
