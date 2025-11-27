澳洲智庫：中美緊張關係加劇科技研究脫鉤
撰文：聯合早報
出版：更新：
澳洲智庫的分析發現，中美在科技研究領域的合作已持續下滑至20年來的最低水準。這一轉變可能會重塑對安全和經濟增長至關重要的全球創新格局。
澳洲戰略政策研究所星期三（11月26日）發佈的《關鍵技術追蹤》報告，分析了74個關鍵領域的700多萬篇論文，結果發現中國僅有四分之一的合作涉及美國研究人員，這一比率較五年多前有所下降。中美合作強度，即合作論文佔總論文數的比率，則回落至2005年的水準。
中國目前貢獻了全球近四成的科研論文，並在大多數關鍵技術領域佔據主導地位。過去，中美這兩大經濟體之間的合作取得了諸多突破性進展，涵蓋基因組學、地震監測、能源效率和農業生產力等領域。
澳洲報告還顯示，中國與包括加拿大、澳洲和荷蘭在內的美國盟友之間的合作也減少了。與此同時，中國研究人員與巴基斯坦、沙特阿拉伯和白羅斯等國深化了合作。
巴基斯坦從2005年幾乎不與中國開展合作，到2019年成為中國第七大重要科研夥伴。沙特從2005年的第46位躍升至2024年的第八位；白羅斯則從第41位攀升至第20位。
報告作者羅賓說：「脫鉤的風險不僅在於民主國家失去獲取中國科研成果的渠道，更在於它們會失去引領全球技術發展的能力。為避免這種情況，須以新的條件，圍繞可信賴的網絡重新建立合作關係。」
中美科研合作減少始於2018年美國司法部啟動「中國倡議」之後。有關倡議將此類合作置於國家安全審查之下，旨在遏制知識產權盜竊和技術轉讓。美國拜登政府在2022年取消了中國倡議，但限制措施持續。
美國國會正在考慮重啟中國倡議並全面禁止聯合研究。這將進一步加速中美脫鉤。
本文獲《聯合早報》授權轉載
人民日報「鐘聲」：中美應共同維護好二戰勝利成果玉淵潭天：中美傳遞信號 堅決阻擊任何復活軍國主義圖謀北平鋒｜中美元首關鍵時刻一個重要電話！日媒：高市早苗與特朗普通話 談及中美關係近況中美元首通話 習近平強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要部份