宏福苑五級火多國致哀　英外相發文慰問港人　澳總理嘆人間悲劇

本港大埔宏福苑11月26日發生五級大火，火勢至今早（27日）仍未完全受控，至少44人遇難。對此，多國政府高層及領事館陸續發聲明，向事件死難者及其家屬致哀慰問。



英國外相顧綺慧（Yvette Cooper）於當地時間26日晚7時許在社交平台X發文稱，大埔發生的駭人火災令人痛心疾首（devastating and deeply distressing），英國向所有受影響的家庭和香港人致以最深切的慰問。

英國駐香港總領事館也在社交媒體發文，表示「在這個艱難時刻，我們與香港市民同在，向社區的堅韌精神以及所有參與救援的人員致以崇高的敬意。」

據澳洲政府網站，總理阿爾巴尼斯27日被記者問及對火災的看法時稱：「我向罹難者家屬和正在搜尋親人、牽掛他們的人們致以最深切的慰問。這是一場人間悲劇，今天所有澳洲人的心都與正在經歷艱難時刻的香港人民同在。」

美國駐港澳總領事館同日在社交平台X發文表示，他們對這場火災悲劇深感悲痛，並向死難者家屬致以最深切慰問。

日本駐港總領事館則對火災發生表示深感痛惜，稱日本在這困難的時期將與香港市民同心相伴，謹向罹難者及其家屬致上哀悼之意，並祈願傷者早日康復。

加拿大外長：對受火災影響的人致最深切慰問

加拿大駐港澳總領事館則發文，指加拿大外交部長阿南德（Anita Anand）和加拿大駐港澳總領事館對受火災影響的人致以最深切的慰問。

法國駐港澳總領事館對大埔火災感到沉重悲痛，並心繫傷亡者、受影響人士、他們的家人，以及消防員及其他謹守崗位的緊急服務人員，強調法國與香港人同在。

德國駐港總領事館則向遇難者、家屬以及所有受影響人士，致以最深切的慰問與哀悼，「向英勇的消防員和前線的醫護人員的無私奉獻致以最崇高的敬意，冒生命危險拯救災民，並衷心感謝向各界義工市民發揮互助精神，伸出援手。祝所有人平安，傷者早日康復。」

菲律賓、印尼：受火災影響外勞可撥打熱線求助

印尼駐香港總領事館同樣對受害者表示最深切慰問，並指將持續關注事態發展，與港府密切協調，登記並向包括外籍勞工在內的印尼公民提供支持，並籲受火災影響的印尼公民可撥打總領事館熱線求助。

菲律賓駐香港總領事館、菲律賓海外勞工福利署則呼籲，在港菲律賓人如知悉有同胞受火災影響，應立即通知菲方，而受影響的菲律賓人士可直接撥打專線求助。

另外，印尼駐港總領事館證實，至少兩名印傭死於這場火災，另有兩人受傷；菲律賓駐香港領事館則尚未收到任何關於其國民在火災中傷亡的確切報告，但副領事曼紐爾（ Jose Angelo Manuel）向美媒透露，有未經證實的消息稱，有菲僱可能被困建築物內。