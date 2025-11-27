山上徹也受審｜是誰，逼「求助無門者」拿起了槍？

「你與被告山上是何關係？」

「哥哥一直是我最愛的哥哥。」

庭審上妹妹的回答，道盡了一個被邪教摧毀家庭的無盡悲情。

三載已過，山上徹也槍殺前首相安倍晉三的一幕，依然讓日本社會震顫。

10月28日，庭審首日，奈良地方法院，這位45歲的被告垂首靜坐。

當檢察官逐字宣讀2022年7月8日的案情時，他低聲而清晰地應着——

「皆屬實情，是我所為。」

安倍晉三2020年5月召開記者會（Getty）

安倍在光天化日中槍倒地的駭人影像，已深深刻入公眾記憶。儘管多數人譴責這場政治暴力，但襲擊發生後，許多人卻對行兇者及其動機流露出同情，甚至請願為他減刑。

這種情緒至今並未消散，或將影響即將到來的最終判決。

安倍的葬禮，是按照日本國葬規格進行的。而殺害他的槍手，緣何又活成了許多人眼裏的「悲情英雄」？

伴隨着庭審的逐步推進，山上碎了一地的前半生，正被一點一點拼起……

「披着母親皮囊的教徒」

山上徹也的往事，如果只從那聲槍響講起，會顯得過於突然。

他出生於1980年，全家人住在大阪一所獨立住宅內。山上的父親從京都大學畢業後，進入一家建築公司擔任工程師，母親則是工廠主的女兒，家境可謂殷實而體面。

然而，工作的壓力逐漸壓垮了他的父親。

了解情況的鄰居們透露，山上的父親嗜酒成性，經常爛醉街頭。有時，母親甚至被迫跪在廚房裏，忍受着丈夫怒吼。

人們曾看到過這樣的一幕：年幼的山上在母親遭受家暴時，緊緊抱住母親的腿。

在他四歲那年，長期酗酒並患上抑鬱症的父親，最終選擇結束自己的生命。而母親的肚子裏，還懷着山上的妹妹。

父親的離世，加上山上自幼患病的長兄，讓母親精神遭受重創。她試圖抓住任何能讓自己「得到救贖」的東西。

統一教，就是在那個時候出現在她面前的。

山上妹妹在庭審中說，父親死後，本以為母親會撐起家庭，但現實卻是，母親為教會而不斷向孩子們要錢，甚至不顧生活所需。

「即使我發燒，她也會丟下我去教會。她腦子裏只剩下統一教會。」

有一次，母親以品嚐美食為由帶她外出，結果卻把她帶到統一教會的活動場所，讓她深感「遭到背叛」。

根據山上伯父的說法，1991年左右，山上的母親入教。幾乎剛加入，就捐了2000萬日圓（約合人民幣90.5萬元）。

之後不到一年的時間裏，這位母親越陷越深，開始一步步傾家蕩產式的獻金。

她拋售了從長輩那裏繼承的、位於奈良市的兩處地產，向統一教捐贈了大量金錢，甚至包括丈夫的死亡保險金，總額超一億日圓（約合人民幣453萬元）。

當初得知母親變賣房產的意圖後，連一向慈眉善目的山上伯父，也不禁震怒，還告誡山上兄妹，要儘早離開這個家。

「他甚至說會殺了我的母親，然後自殺。」山上說。

一個家庭的血肉就這樣被一刀一刀割掉，是山上童年唯一的安全感被不斷掏空。

山上律師出身的伯父曾向統一教索回5000萬日圓，但母親卻將這筆錢再次捐出。

錢沒了，家也快沒了。

圖為2025年10月28日，一架相信是載有安倍晉三槍殺案被告山上徹也的囚車離開大阪看守所。（Reuters）

2002年母親被奈良地方法院宣告破產。

山上妹妹上周在庭審期間回憶：「（母親）破產前，信用卡公司不斷寄來催繳通知，也會打電話來。我的銀行賬戶餘額也變成了零。那是我存下的壓歲錢。」

妹妹還提到，當她告訴母親想升學時，卻被斷然拒絕：「反正沒錢，你自己想辦法吧。」

不僅如此，母親把積蓄全部投入教會後，反而經常問她要錢，理由總是「交不起房租會被趕出去」。

有一次，母親為了要錢，甚至緊緊抓着妹妹的胳膊，不讓她走，兩人就這樣拖行了二三十米。

妹妹還是心軟了。

「母親看起來很絕望，我很尷尬，又難過，又痛苦，」她說，「儘管她根本不在乎我，卻用家長的口吻跟我說話。我覺得她不再是我的母親，不過是披着母親皮囊的統一教徒。」

安靜的法庭上，只有妹妹的啜泣迴響着。

「可我不能拒絕她……畢竟她就是我的母親。」

被碾碎的前半生

貧窮，起初並沒有把山上徹也引上歧途。

山上在庭審中回憶，初中時期的他，閒下來會在外面逛幾個小時，或在公交站台坐一會。就像其他人家的孩子一樣。

妹妹小學一年級時，在結業式上因為行李太重哭起來，是山上徹也幫她拿回家的。

後來，當長期患病的長兄與母親發生激烈衝突時，在妹妹面前制止暴力的，也是山上徹也。

「我一直以他為傲。」妹妹說。

山上高中階段成績不錯。在畢業紀念冊上，他曾一筆一劃寫下來自己的夢想：成為一名搖滾歌手。

高中畢業後，山上考上了京都有名的同志社大學。可入學後沒多久就因學費問題被迫退學。

他想成為一名消防員，覺得這份工作能磨鍊他在逆境中堅持下去的意志。

「這份工作似乎最能體現為他人奉獻自我。」山上接受質詢時說。

然而，他未能通過消防員的招聘考試。

2002年，他報名加入海上自衛隊，想着在那裏，或許也有類似的工作機會。

事實上，他的伯父透露，山上之所以選擇海自，很大程度上是因為生活的無奈。

可命運又一次趁他看到希望的時候，狠狠揍了他一拳。

在山上加入自衛隊後，母親不斷打電話向他要錢，以至於他決定將母親拉黑。

山上說，家裏的壁櫥裏裝滿了教會向信徒兜售的所謂靈性物品——韓國人參和昂貴的鍋具。

2005年，絕望的山上一度試圖自殺，以為這樣就能像父親一樣留下一些保險金給妹妹，還能支付哥哥的醫療費。

自殺未遂後，他被送進精神病病房住院約一個月。

山上曾向伯父袒露：「兄弟和妹妹生活困難，我想一了百了，把保險金留給他們。」

但他最終沒能改變哥哥的命運。

2015年，飽受病痛和家庭折磨的哥哥選擇了自盡。

葬禮前夜，山上一直守在兄長的遺體旁，痛哭着說：「都是我的錯」「如果你還活着，一切都會好起來的。」

妹妹回憶，2016年，自己獨居的家中一隻寵物貓死了，山上為此曾探望過自己。

那是她最後一次見到山上，直到六年後的槍擊案。

而母親依舊奔走在教會與家庭之間，依舊要錢、禱告，彷彿完全沒有感受到這個家庭的裂口正在不斷擴大。

山上徹也的人生，就是在這樣一個不斷崩塌的家庭中，被一點一點磨碎。

復仇

絕望的泥沼裏，復仇的種子悄悄發芽。

最開始，他的目標不是任何政治人物，而是統一教本身。

根據山上的供述，他最初計劃刺殺的是統一教高層人物。2019年，他曾攜帶刀具和燃燒瓶，計劃刺殺在愛知縣參加集會的統一教頭目韓鶴子，但因無法進入現場而失敗。

他此後也曾計劃追殺至韓國，又因當時的防疫限制未能成行。

可復仇和憤怒的火焰，卻越燒越旺。

直到2021年9月，一段視頻給了他新的目標。

視頻裏，安倍晉三正為統一教活動站台。安倍還公開宣揚，他的外祖父岸信介將統一教引入日本，其家族與統一教保持着密切關係。

對山上來說，這一刻，個人的仇恨與歷史根源，完成了致命的銜接。

日本前首相安倍晉三2022年7月8日在日本奈良市街頭遇刺身亡，靈柩11日下午運往東京增上寺，晚上舉行守靈儀式。圖為增上寺一處擺放安倍的遺照，供民眾放置祭品及鮮花等。（香港01國際組圖片）

岸信介，一個二戰甲級戰犯，戰後竟搖身一變成了日本首相。正是他打着「反共」的旗號，在50年代與統一教結盟，催生了一個由政客、金錢、宗教構成的黑洞，幾十年來不知吞噬了多少像山上母親這樣的信徒。

山上或許已經意識到，他要對付的不是一個邪教，而是背後龐大的利益集團。

而安倍，替他指明瞭火要往哪裏燒。

後來在25日的庭審中，山上再次提及了那段視頻。

在他看來，哪怕安倍在任時避免給統一教站台，可一卸任就拍這種視頻，太容易開啟政治給宗教站台的先例。一旦這種情況持續下去，統一教將逐漸獲得社會認可，被視為沒有問題的組織。這是受害者難以接受的。

他不是臨時起意的瘋子。

他曾考慮過自製炸彈，可又怕傷及無辜；也曾考慮到使用刀具，但又因心裏抵觸。

於是，他轉而在自己的小屋裏，拿起了扳手和膠帶，造出了那把改變日本歷史的土槍。

案發前，他不僅用木板等材料反覆試射以確保武器的殺傷力，還曾於2022年7月7日追蹤安倍至岡山市的演講會場，但因現場警備嚴密而暫時放棄了行動。

次日，當得知安倍將前往奈良活動後，山上把所有被吞噬的歲月，都壓進了那個決定裏……

「他絕對是英雄」

兩顆子彈，撬動了盤踞日本半個世紀的幽靈。安倍的倒下，讓統一教重新成為公眾矚目的焦點。

槍響後的短短幾個月內，教會與執政黨自民黨成員之間的廣泛聯繫一一被扒，導致七名內閣部長辭職，

今年3月，日本東京地方法院正式裁定解散宗教法人統一教。

半年多後，奈良地方法院對槍擊案進行首次公開庭審。

此案預計將進行19次庭審，於12月18日結審，2026年1月21日作出最終判決。

對於檢方所指控犯殺人罪、違反槍刀法等罪行，山上供認不諱。

「皆屬實情，是我所為。」

「我想，我本不該活得這麼久，」他頓了頓，「把事情搞成這樣，惹出了太多麻煩。」

在上周的庭審中，被問及是否想過向統一教復仇時，山上妹妹沉默片刻。

「如果能報復，也許我會那麼做。」

當被問及是否曾有機會挽回兩位兄弟的悲劇，妹妹顫抖着聲音告訴法庭。

「我曾尋找過針對父母加入（宗教團體）情況的諮詢援助服務，但無疾而終。母親是成年人，她是依據自己的意願捐贈個人資產的，作為子女的我們無力迴天。」

「徹也當時陷入了極度的絕望，最終才犯下了罪行。」

山上的悲劇，點燃了部分日本民眾的同情。

自被警方逮捕以來，許多日本年輕人視他為「偶像」，他的社交媒體粉絲數量激增，一些鐵桿粉絲更是聯合向政府提出請願，向他寄送生活用品。

日本的「靈感商法對策律師聯絡會」也宣佈，願意為山上徹也提供法律援助，稱他是邪教的受害者。

至今，要求給山上減刑的呼聲依然不斷。

在辯方看來，山上徹也應得到寬大處理。這裏有兩大原因：其一是他那自制的粗糙的武器，並不符合日本法律對槍支的定義，其二就是他複雜而悲情的生活經歷。

檢方則基於這樣一個事實：案發時山上已年過40，因此他應該了解法律和社會規範。他們關注的是這起謀殺案的殘忍和預謀性質。

山上的悲情，還讓日本社會的裂痕開始顯現猙獰。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

《經濟學人》有過這樣的評價：山上徹也案，揭示了這樣一種社會風險：當個體陷入絕望與無力時，很可能走向暴力。

近年來「獨狼」襲擊事件，正逐漸成為日本新的社會威脅。例如2021年，一名模仿電影《小丑》形象的男子，在東京列車上持刀傷人，造成17人受傷。

巧合的是，這部電影，同樣在山上徹也的觀看清單裏。

這類案件已然引發警界高度重視。今年4月，東京警視廳專設部門應對「獨狼」襲擊，在日本國內尚屬首創。

然而，整起案件最令人警醒的一面或許在於，這個自詡為和平的國度裏，收穫同情與憐憫更多的，是槍手而非安倍。

貝爾法斯特女王大學的社會學家牛山凜，曾將山上徹也與美國的路易吉·曼吉奧內相提並論。

2024年12月，被控槍殺美國聯合健康保險CEO布萊恩·湯普森的曼吉奧內，在部分民眾中被塑造成「反抗英雄」。

兩起案例的共同點在於，少數人對受害者所代表勢力的反感，顯然壓倒了對謀殺行為本身的憎惡。

法庭之外，一位年逾七旬的老婦人替山上不平。

「我們當然不應該縱容恐怖主義，但這件事的發生是有其背景原因的。」

一位三十多歲的女子說得更直接了。她的母親一如山上的母親，曾向統一教捐獻鉅款。

「我知道這麼說不太合適……可他（徹也）絕對是我心中的英雄。」

「這便是政教勾結的可怕之處」

一個家庭的悲劇，由整個國家見證了結局。

其實，山上既不是英雄，也不是瘋子，而是一個被邪教一點點推向深淵的普通人。

他用最極端的方式，擊碎了日本政教之間心照不宣的同盟關係，撕開了日本社會表面下的政治膿瘡。

日本宗教學者、北海道大學教授櫻井義秀曾評論稱，二戰期間日本國家權力曾對宗教實施強制控制，這使得戰後日本媒體自發形成一種「宗教天然是受害者」的本能敘事，對宗教也可能成為加害者的可能性長期視而不見。

直到奧姆真理教事件爆發，這一敘事才被迫轉向。

奧姆真理教創立之初以宗教和精神修行為名，但逐漸發展出末世論和暴力傾向。

1995年，東京發生奧姆真理教地鐵沙林毒氣襲擊事件，是日本現代最嚴重的恐怖襲擊之一，造成約13人死亡、6000多人受傷。

事件震驚全國，一度敲響了人們對宗教和公共安全的警鐘。

只是，三十年前的鐘聲，最終未能挽救每一個被邪教蠱惑的家庭。

歸根結底，安倍家族與統一教會之間世代交織的政治算計與利益交換，才是釀成山上家庭悲劇的深層根源。

「我很慶幸自己參加了聽證會。之前一些零散的話題現在被整合在一起了。」旁聽庭審的日本宗教學家島薗進在X平台上描述着自己的感受。

「總之，統一教會的邪惡程度令人難以置信。圍繞這顆龐大的齒輪，其他各種齒輪奇蹟般地相互咬合，最終導致了這起事件的發生。」

「他們描述了教會二世信者（父母是統一教會信徒，自己在教會長大）的苦難。母親也談到了她自己的過錯。但這真有那麼大的區別嗎？只有那些被踐踏過的人才能體會那種痛苦吧。」

「最後，這位母親說了一些媒體永遠不會報道的話。當被問及此事件時，這位母親說：『我認為有些人因這件事得救了。』希望這位母親本人也能脱離邪教，獲得救贖。」

安倍晉三國葬：圖為2022年9月26日，反對為日本前首相安倍晉三舉行國葬的民眾在東京街頭手持標語牌示威。（Getty）

在日本知名的反邪教、反統一教會活動家田中敦彥看來，政權為宗教背書，正是兇手犯下罪行的原因之一。

田中同時也是舊統一教會的二世信者，目前是日本最活躍的「統一教會二世」代表性人物之一。

「無論出於什麼原因，都不應該殺人，這絕對是錯誤的。」他說，「但導致這起事件的不僅僅是二世信者，還有政府對宗教的認可，這才是促使犯罪者犯下罪行的真正原因。」

「我認為，這恰恰體現了政治與宗教勾結的可怕之處。一旦政治與宗教相互捆綁，就會出現那些求助無門的民眾。」

而山上徹也，不過是那些求助無門之人中，最先被世界聽見的名字。

