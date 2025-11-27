中國：日方妄想淡化高市早苗言論　不再提及和撤回言論是兩碼事

中國外交部11月27日表示，日方妄想通過不再提及，淡化、搪塞、掩蓋日本首相高市早苗的嚴重錯誤言論，是掩耳盜鈴、自說自話。中方強調，不再提及和撤回錯誤言論是兩碼事。

中方又指，高市早苗對具有充份國際法效力且在《中日聯合聲明》和《中日和平友好條約》等雙邊文件中明確強調的《開羅宣言》、《波茨坦公告》避而不談，卻唯一突出非法無效的「三藩市和約」，再次表明她不思悔改。



2025年8月1日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（外交部圖片）

高市早苗前一天11月26日下午在國會參加就任首相後與在野黨的首次黨首討論，據日媒報道，她在會面上被問到早前在國會答辯時引發巨大爭議的「台灣有事」論，日本在野立憲民主黨黨首野田佳彥之後向傳媒表示，在涉台的答辯言論上，高市早苗不再提及具體事例，他認為「是實際上撤回了（此前的答辯）」。

中國外交部發言人郭嘉昆27日在例行記者會上表示，高市早苗錯誤言論嚴重違背中日四個政治文件精神，破壞中日關係政治基礎，引起中國人民強烈公憤。

發言人強調不再提及和撤回錯誤言論是兩碼事，性質完全不同，日方妄想通過不再提及，淡化、搪塞、掩蓋高市首相的嚴重錯誤言論，是掩耳盜鈴、自說自話，中方絕不接受。

中方：高市早苗突出非法無效的「三藩市和約」是錯上加錯

郭嘉昆又表示，高市早苗對具有充分國際法效力且在《中日聯合聲明》和《中日和平友好條約》等雙邊文件中明確強調的《開羅宣言》《波茨坦公告》避而不談，卻唯一突出非法無效的「三藩市和約」，這再次表明，她時至今日仍不思悔改，仍在持續損害中日四個政治文件精神確定的中日關係政治基礎，無視聯合國權威，公然挑戰戰後國際秩序和國際法基本準則，甚至妄圖煽炒所謂「台灣地位未定論」。

他稱這是錯上加錯，中方對此堅決反對，國際社會也應高度警惕，中方再次敦促日方切實反思糾錯，收回錯誤言論，以實際行動體現對華承諾，以實際行動履行作為聯合國成員國起碼應盡的義務。

高市早苗26日在國會參加黨首討論時，在關於台灣的法律地位議題上，她稱沒有立場作出認定，指「維持著非政府間的實務關係。（日本）根據《三藩市和約》放棄了全部許可權，並無認定台灣法律地位的立場。」