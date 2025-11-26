高市早苗再被問「台灣有事」論　在野黨：她實際上撤回涉台言論

日本首相高市早苗11月26日下午在國會參加就任首相後與在野黨的首次黨首討論，據日媒報道，她在會面上被問到早前在國會答辯時引發巨大爭議的「台灣有事」論，日本在野立憲民主黨黨首野田佳彥之後向傳媒表示，在涉台的答辯言論上，高市早苗不再提及具體事例，他認為「是實際上撤回了（此前的答辯）」。



綜合共同網等日媒報道，在黨首討論中，野田佳彥指高市早苗早前的言論導致中日關係緊張，追問其「是否感到責任？」

高市早苗回應稱「通過對話建立全面的良好關係、追求國家利益最大化是我的責任」，她指有責任與中國對話建立良好關係。

野田佳彥則批評她「作為自衛隊最高統帥，也有不能說的話。隨口發表個人主張是輕率的。」

2025年10月4日，日本東京，圖為高市早苗在勝選自民黨總裁後出席記者會。（Reuters）

對於11月7日在國會發表的「台灣有事」論，她指「由於（當時）被問及具體事例，所以在那個範圍內作出誠實的回答」，又稱在「存亡危機事態」的認定上，「將根據實際發生的事態個別具體情況，綜合所有資訊進行判斷」。

在關於台灣的法律地位議題上，高市早苗稱沒有立場作出認定，她指「維持著非政府間的實務關係。（日本）根據《三藩市和約》放棄了全部許可權，並無認定台灣法律地位的立場。」《三藩市和約》是二戰大部份同盟國成員與日本簽訂的和平條約，和約第2條聲明日本承認朝鮮獨立、放棄台灣、澎湖、千島群島等地的所有權利、權利根據和要求。

在野黨：她實際上撤回涉台言論

在黨首討論後，野田佳彥向媒體表示，「（高市）不再提及具體事例，我認為是實際上撤回了（此前的答辯）」。