美國為韓國建核潛艇圓夙願　日本不甘後人勢撼動東亞海上安全？

美國總統特朗普（Donald Trump）10月底在亞洲行的最後一天，稱他已批准韓國建造核動力潛艇。多年來，韓國政府一直有意購買核潛艇，惟美國因擔心核擴散問題而一直大加反對；如今這個自上世紀70年代朴正熙主政時期以來的夙願總算以償。



隨着韓國在核潛艇一事上取得顯著進展，日本方面已經表態不甘後人，同樣希望擁有自己的核潛艇。這或許多少意味着勢將對東北亞未來的海上安全帶來無可避免的重大衝擊，特別是日本首相高市早苗近期在涉台言論上導致中日緊張關係升溫的背景之下。



特朗普批准韓國建造核潛艇的消息，讓外界普遍感到十分震驚，尤其是韓國的核潛艇並非僅僅從美國採購，而是有可能直接獲得美國的相關技術自行建造，這將讓韓國有望躋身全球極少數擁有核潛艇的國家之列。美聯社指出，「核潛艇技術是美軍最為敏感、保護最嚴密的軍事技術，美國始終對此嚴加保密，即便是與英國和澳洲簽署的核潛艇協議中也未包含直接轉讓技術的內容」。

此前，美國僅與英國分享核動力推進技術，而根據2021年簽署的AUKUS協議，美英兩國將協助澳洲建造新型核潛艇。這項敏感技術數十年來一直被嚴格保密，但美國智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）旗下38 North負責人Jenny Town表示：「考慮到近期有傳言稱俄羅斯正向朝鮮提供核潛艇建造技術，這也促使美國更有必要對韓國的核潛艇建設提供協助」。

美國總統特朗普（Donald Trump）10月底在亞洲行的最後一天，稱他已批准韓國建造核動力潛艇。（路透社）

特朗普在社交媒體上發文稱，這艘核潛艇將在韓華費城造船廠（Hanwha Ocean）建造。該造船廠是一家商業船廠，於2024年被一家韓國公司收購。由於該船廠是純粹的商業設施，目前不具備處理核子材料或建造軍艦的能力。

源於上世紀70年代的「核潛艇夢」

早於1971年，雖然韓國經濟處於剛起步階段，軍力仍相當疲弱，甚至連一艘作戰潛艇都沒有。但時任總統朴正熙已經表明，國家夢想擁有核潛艇，他不久後便指示青瓦台第二經濟首席秘書官吳源哲秘密制定核燃料開發計劃。但不幸地有關計劃被美國發現，因此被迫暫停。

2003年，時任總統盧武鉉啟動秘密核潛艇計劃「362工程」，希望在2020年之前，部署3艘攻擊型核潛艇。可惜，由於韓國媒體翌年曝光了這一計劃，美國於是授意國際原子能機構展開調查，並在韓國找到了濃縮鈾試驗的痕跡，計劃再次面臨夭折。

直到2017年，文在寅才公開提出討論修改《韓美原子能協定》。這份於1974年簽訂的協定，核心內容是美國在支持韓國發展民用核能的同時，嚴格限制其獲取可能用於發展核武器的技術和材料，尤其是切斷了韓國獲取高豐度核燃料的合法途徑。此前兩年修訂的新協定對韓國發展民用核能給予了一定靈活性，但並未開放用於軍事目的的鈾濃縮活動。

韓國的「核潛艇夢」源自1970年代朴正熙總統時期。(資料圖片)

儘管韓國過去在核動力問題始終受限，惟經過數十年的技術發展，已攻克了建造核潛艇的許多技術。以今年下水的KSS-III型第二批首艘3600噸級潛艇「蔣英實」號為例，已安裝了12個新開發的國內系統，使本地化組件總數達到70個，潛艇的可靠性和國產化率都有提高，並且還增強了韓國國防工業的技術基礎和出口競爭力，減少了出口限制和知識產權爭議。

有內地專家分析稱，對韓國來說，擁有核潛艇是軍事強國的一個重要標誌。但礙於美國想要將韓國置於美國核保護傘之下，提升延伸威懾的作用，加上擔心韓國發展核武器，不利於美國的全球戰略，擔心韓國軍事力量會游離於美國，也擔心核擴散的後果給美國帶來麻煩。如今，李在明政府通過強調減輕美軍負擔，推動實現了這一夙願。

勢將衝擊東亞軍力平衡？

有專家指出，假如韓國最終順利擁有核潛艇的話，有可能馬上就會影響到東亞這個地區的軍事力量的平衡，連中國也會感到有壓力，「如果韓國有了核潛艇，日本就一定會也要有核潛艇。儘管日本憲法現在還不允許這樣做，可是事實上日本是有能力建造核潛艇的。」

日本大鯨級的傳統潛艇的噸位超過4000噸，相當於核潛艇的規模，內部空間還足以儲藏核導彈。(wikipedia)

事實上，日本防衛大臣小泉進次郎已在11月初提到，日本引進核潛艇的必要性，認為日本周邊環境已變得嚴峻，現時不得不討論是繼續使用柴油動力還是核動力，因周邊國家都擁有核潛艇。

撇開地緣政治因素，日本正考慮為新一代潛艇配備導彈垂直發射系統，後者需要額外佔用艇內空間，故只能裝在噸位足夠大、機動性好的潛艇上。更大的噸位意味着潛艇受到的水下阻力也更大，因而也需要更強勁的動力驅動，這些都成為日本考慮為新一代潛艇配備核動力的理由。

有美媒分析指，日本目前的傳統潛艇基本上已有核潛艇的「雛形」，其噸位排水量非常大，舉例蒼龍級或大鯨級的傳統潛艇的噸位均超過4000噸，相當於核潛艇的規模，內部空間還足以儲藏核導彈。這些傳統潛艇還採用大容量的鋰電池，其能量密度和輸出功率遠超傳統鉛酸電池，可以讓潛艇在短時間達到類似核潛艇的高航速，並大幅減少了浮出水面的需求，從而提高了安全性。

此外，日本在先進耐壓殼鋼材、靜音技術、聲呐系統以至提煉濃縮鈾的能力等方面的技術積累，也為建造核潛艇提供了相當的基礎。因此，日本要打造核潛艇的速度可以比韓國更快。

不過，有分析指日本在名義、國際法及國內法律上，可能都還不允許這樣做。但隨着國際格勢的變化，情況可能也會隨之改變了。現時關注的重點是，將會是韓國發展核潛艇的進度有多快。有專家稱：「如果韓國在美國打造韓國核潛艇的進度不是那麼順利的話，可能日本的也會慢下來」。

2025年11月1日，韓國慶州，日本首相高市早苗出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會後記者會上發表講話。（Reuters）

高市正打開軍國主義的「潘朵拉盒子」

無論如何，日本執政自民黨經已正式展開黨內討論，計劃修改《國家安全保障戰略》等三份關鍵安保文件，重點圍繞「無核三原則」，預計明年推進修法。有日媒報道指，首相高市早苗瞄準「無核三原則」中的不引進核武內容，尋求修改。相關的修改勢必對日本擁有自己的核潛艇大開綠燈。

分析指高市上台後在安保問題有連番大動作，不排除是想逐步擺脫和平憲法對日本防衛方面的束縛，加強力量，甚至謀求成為軍事大國；除了修改關鍵安保文件和擁有自己的核潛艇的目標外，日本最近也提高防衛開支設於GDP2%的目標。

新華社近日就發表評論文章，批評高市早苗妄圖通過重新定義「危機」，為日本突破「專守防衛」的憲法束縛尋找法理出口，又指高市早苗的邏輯與當年日本軍國主義者將國家推向毀滅的路徑呈現出驚人的同構性。因此，核潛艇一事會否讓日本打開軍國主義的潘朵拉盒子值得外界高度關注。