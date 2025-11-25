俄羅斯直指歐洲烏克蘭和平方案「不具建設性」　和談前景存變數

俄羅斯克里姆林宮11月24日明確表態，指責歐洲提出的烏克蘭和平方案「不具建設性」且「不符合俄羅斯利益」，為正在進行中的俄烏和平進程投下變數。俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yury Ushakov）向傳媒表示，克里姆林宮已獲悉歐洲版的和平計劃，但「初步檢視後認為其完全不具建設性，也不適用於我們」。



據悉，在23日美烏瑞士會談前，英國、法國、德國已對美國原方案提出重大修改。歐洲版本在關鍵問題上與美方原案存在明顯差異：在領土問題上，歐洲主張應在實現和平後再由俄烏商定；在烏克蘭加入北約問題上，歐洲反對明確排除烏克蘭未來加入北約的可能性；同時歐洲還提議將烏克蘭軍隊規模提升至和平時期80萬人。

2025年8月15日，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京在美國阿拉斯加州展開關鍵會談，旨在結束俄羅斯對烏克蘭長達三年多的戰爭。俄羅斯外長拉夫羅夫與總統國際事務助理烏沙科夫代表俄羅斯出席，美國國務卿魯比奧及特使威特科夫則代表美國出席。（Getty Images）

值得注意的是，烏沙科夫特別強調，俄羅斯只相信直接從美國方面獲得的信息。他透露，俄美領導人在美國阿拉斯加州（Alaska）會晤時討論的和平方案中，許多條款是俄方可以接受。

此前，美國與烏克蘭代表團23日在瑞士日內瓦就美國提出的「28點」結束俄烏衝突新計劃舉行了會談。會後雙方發表聯合聲明，稱已起草一份更新後的和平框架協議，但具體細節仍處於保密狀態。