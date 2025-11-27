宏福苑火災｜香港韓人會會長稱將募捐支援：30餘年首遇如此大火

本港大埔宏福苑26日發生五級火災，截至發稿前已造成至少55人死亡，另有76人傷。韓聯社報道，香港韓人會會長卓延均（音譯）表示，自己在香港居住30多年，這是第一次遇到如此嚴重的火災。他亦稱，該協會將面向在港韓人發起募捐活動，支援救災工作。



卓延均表示，災後暫時未接到韓國公民的傷亡通知，並稱已通過韓人會的社交平台群組發布了通知，要求受到傷害的人與他聯繫。

他向韓聯社記者介紹：「香港建築常使用竹材，圍擋和安全網也多用竹子。此前就有不少聲音指出這種做法存在隱患，不應繼續使用，最終似乎導致了這樣的事故。」

宏福苑五級大火，截至周四（27日）下午3時其中4座火勢大致被救熄，另外3座火勢受到控制。（蔡正邦攝）

他補充道，在港韓人打算籌集資金和救援物資：「作為香港居民，我希望能提供一些救災物資。」

韓國外交部當天亦表示尚未發現有韓國公民受災，駐港韓領館正與香港相關部門保持溝通，持續確認韓國公民是否受災。