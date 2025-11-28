大埔宏福苑火災逾70年以來最嚴重　外媒關注「世紀大火」災後應對

大埔宏福苑發生五級大火，截至11月28日早上，死亡人數急增至94人，超過70人受傷，成為香港逾70年以來最嚴重的火災。事件引起外媒高度關注，紛紛聚焦事件的起因，災民流離失所後的安排，以及港人對這場被外界稱為「世紀大火」的反應。



大埔宏福苑周三爆發嚴重火災，火勢迅速惡化最終被消防處升為五級火警，是香港繼1996年嘉利大廈火災及2008年嘉禾大廈火災以來的第三宗五級火警。

「世紀大火」：77年來最嚴重

對此，半島電視台（Al Jazeera）等外媒將宏福苑大火形容為「香港百年來最致命火災」。據目前的傷亡人數來看，這場火災己成為1948年永安公司倉庫大火以來最嚴重的火災。當年9月22日，位於西環的永安公司貨倉發生爆炸，由於貨倉樓上為住宅，許多人走避不及而葬身火海，造成176死69人傷。

而香港最嚴重的火災則是於107年前發生，跑馬地馬場於1918年發生大火，造成超過600人死亡。

受災者善後安排

美媒則關注災民等善後安排，儘管現時尚未確定宏福苑的受損程度，但火災後將會有大量災民無家可歸，尤其是宏福苑最大的年齡群體是65歲及以上的居民，他們在流離失所、失去財產後將面臨的困境也是外媒關注的重點。

有撤離的居民接受美媒採訪時稱，他3月才買樓花了8個月裝修，原本正準備入伙。他無奈稱：「現在一切都燒沒了。」

特首李家超昨日宣布一系列善後安排，包括以過渡性房屋及專用安置居屋為主，預計合共可提供約1800個單位，以應付災民短期住宿需要，以及即時向每戶災民發放1萬港元應急補助金。

民眾憤怒情緒成外媒關注點

另外，英國《衛報》等外媒亦對居民的憤怒情緒進行重點報道。報道指，民眾認為，火災真正原因至今仍未查明，將火災成因的矛頭指向竹棚並不妥當。

報道又提到，居民對一系列不當事件也感到憤怒，包括翻修工程涉使用未符防火標準的物件，大廈玻璃窗貼上易燃發泡膠導致火勢迅速蔓延。另外，網上流傳有工人疑似在工地吸煙也引起民憤。