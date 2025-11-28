大埔宏福苑火災｜美媒：安全漏洞掀廣泛憂慮　民眾不信任感增

大埔宏福苑11月26日發生五級大火，導致大量傷亡。美國《紐約時報》27日報道，這場嚴重火災引發本港民眾對安全漏洞的廣泛憂慮。



儘管宏福苑火災起火的確切原因未明，但警方指建築物外牆有保護網、防水帆布、塑膠布疑未符防火標準，也不排除大廈玻璃窗貼上易燃發泡膠導致火勢迅速蔓延。涉事建築工程公司的三名男負責人則因涉嫌「誤殺」而被捕。

報道指，隨著公眾不信任感加劇，人們在網路上發布影片和照片，表達對其他樓宇疑似易燃建築材料的擔憂。網絡上的影片顯示，有民眾嘗試點火焚燒部份竹棚棚網，以自行測試其是否具阻燃作用。

報道又提到，不少宏福苑居民描述他們如何僥倖逃生時，抱怨他們事先沒有受到任何預警，甚至連火警警報都沒有。

2025年11月28日，香港大埔宏福苑，消防員在火災現場附近工作，而大火吞噬了多座大樓的竹製棚架及棚網。（Reuters）

報道引述一名78歲宏福苑居民稱，他所在樓宇窗戶都被一層薄薄的發泡膠覆蓋，他聽說這是為了保護玻璃免受外牆維修的影響，但這也導致居民看不到外面的環境。

他表示，自己在火災發生後，透過發泡膠覆蓋不到的小縫隙，才僥倖看到鄰近建築物起火，並及時逃生。