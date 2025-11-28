宏福苑火災｜竹棚成外媒關注焦點　非僅香港傳統手藝？｜新聞背後

大埔宏福苑發生五級大火，截至11月28日早上，死亡人數已增至94人、逾70人受傷，成為香港70多年以來最嚴重的「世紀大火」。外媒現時普遍關注竹棚的安全性、是否火災成因、為何全世界唯獨香港還在用等情況，還有媒體關注這場大火會否加速香港擺脫竹棚的進程。



路透社：香港大火凸顯竹棚風險

路透社報道指，這場致命火災凸顯了其在建築工程中使用易燃竹棚和網狀物的風險。金屬棚架今天已是全球日益普及的建築工具，但香港作為已發展成為現代化都市，但仍有約2,500名註冊的竹棚師傅。

報道指，今年3月，香港政府表示今後所有新的公共工程合約中，50%必須使用金屬棚架。但當局似乎更注重工人安全，而非火災風險，因為根據官方數據顯示，2019年至2024年間，共有22名竹棚工人死亡。

報道還提及去年10月，中環華懋大廈的大型竹棚亦曾發生火災。大火吞噬了施工網和竹竿，導致窗戶被燒毀，外牆嚴重燒焦的情況。

美聯社報道指，無論對火災原因的調查結果如何，香港使用竹子的日子似乎都屈指可數了。(Getty)

美聯社：大火或將加速淘汰標誌性竹棚的進程

美聯社的報道則指，香港雖然是少數仍在使用竹棚的大城市，但也逐步淘汰竹子的使用。香港特首李家超表示，官員已與業界代表會面，討論改用金屬鷹架的方案。

報道引述消防安全公司格林伯格工程（Greenberg Engineering）創始人Devansh Gulati表示：「這次事件充滿了教訓，香港『純屬巧合，各種不利因素疊加』，使得竹棚成為火災的燃料。」

報道又指，無論對火災原因的調查結果如何，香港使用竹子的日子似乎都屈指可數了。

在香港這樣人口密集的城市，竹竿更容易在狹小的空間內安裝和拆卸。(Reuters)

適合地理環境限制才是主因？

事實上，竹子是一種生長迅速的植物，能形成高大的中空莖稈，內部充滿堅韌的纖維。這些竹竿取自三年生竹子，輕便、價格低廉且易於運輸。

而竹棚是數百年前源自中國的技藝，棚架師傅以特殊技巧，用尼龍繩綑綁竹子，搭起工人穿梭施工用的鷹架。如今，這種傳統只有港澳地區仍在源用。有專家指出，「這是一種香港歷史悠久的傳統，而改變傳統並非易事。建築行業的任何變革都會遭到現有從業者的強烈抵制。」

不過，撇除傳統技藝的因素，適應香港地窄人稠的城市環境才是竹棚仍在使用的主因，畢竟香港許多舊區的樓宇十分密集，街道狹小，若使用金屬架可能需要霸佔行車道，影響交通。

澳洲西悉尼大學建築專家Ehsan Noroozinejad表示：「竹子輕便、便宜、搭建速度快，工人們徒手搬運竹竿，在現場切割，無需起重機就能包裹形狀不規則的立面。這種速度和保證了工程的靈活性，不但有高的靈活性，並順利降低了成本。」

在香港這樣人口密集的城市，竹竿更容易在狹小的空間內安裝和拆卸。如果發生事故，例如倒塌，竹竿亦被認為比沉重的金屬桿更安全。