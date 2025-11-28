英國淨移民人數按年大跌三分之二　與收緊移民政策有關

英國官方數據顯示，截至2025年6月的一年內，淨移民人口急劇下降三分之二，從64.9萬人降至20.4萬人，為4年以來最低；主要原因是前來工作和學習的非歐盟國民人數減少。然而，同期庇護申請人數卻有增無減，由81000人攀升至96000人，主要是坐小船經水路入境。



英國國家統計局指出，這一下降主要源於非歐盟國民工作簽證移民減少61%，留學移民人數下降25%。此趨勢與前保守黨政府實施的禁止國際學生攜帶家屬入境、提高技術工人薪資門檻等嚴格政策相關。現任工黨政府繼續收緊移民政策，包括終結護理人員移民渠道，並將技術工人簽證工資門檻提高至41,700英鎊（約42.9萬港元）。

2024年12月29日，移民跨越英吉利海峽抵達英國多佛港（Dover）時下船。

此外，內政部數據顯示，截至2025年9月的一年內，申請庇護人數達到110,051人創歷史新高。非法移民問題依然嚴峻，小船跨越英吉利海峽人數較去年增長53%，達45,659人次，接近2022年高峰水準。

英國首相施紀賢（Keir Starmer）表示，淨移民下降是「朝正確方向邁出的一步」。政府亦承認小船過海次數仍然過多。內政部長馬哈茂德（Shabana Mahmood）表示，移民的速度和規模已給當地社區帶來巨大壓力。