英國上調最低工資4.1%　明年4月起時薪12.71 英鎊

英國在11月26日公布秋季財政預算案前夕，於25日公布上調21歲或以上人口的「最低生活工資」（National Living Wage）。從明年4月起，21歲或以上人口的最低工資將上調4.1%，即每小時從目前的12.21英鎊，提高到12.71英鎊。政府表示，此次加薪將惠及240萬名21歲或以上勞動者，平均年收入增加900英鎊。



2025年11月24日，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）在倫敦參觀一家Primark門市。工黨政府此前宣布，將在秋季預算案中提高「最低生活工資」（National Living Wage）標準。（Getty Images）

18至20歲加薪達8.5%

與此同時，18至20歲人群的最低工資，將從明年起提高8.5%，達到每小時10.85英鎊，以縮小與21歲或以上群體的工資差距。至於16至17歲的青少年和學徒的最低工資，也將提高6%，達到每小時8英鎊。工黨在大選前曾承諾，將取消對年輕工人的「歧視性」較低最低工資標準。

圖為2024年5月22日，英國倫敦Borough Market展示的食品價格。（Reuters）

秋季財政預算案發布前夕宣布

工黨政府是在宣布秋季財政預算案前夕，公布上調最低工資的利好消息。但外界預期，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）將公布的財政預算案，將包括數百億英鎊的增稅措施。

而此次加薪也遭到英國餐飲業的批評，認為這將導致物價上漲。英國餐飲業協會（UKHospitality）主席Kate Nicholls表示，業界的額外成本正無休止增加，已經達到極限。這些成本最終都會轉嫁給消費者，從而加劇通貨膨脹。她又稱，對缺乏經驗的年輕人大幅加薪，將使他們更難找到工作。

路透社報道，英國10月的通貨膨脹率高達3.6%，在所有主要已開發經濟體中位居榜首，部分原因是自新冠疫情爆發以來，英國薪資快速增長。有僱主表示，勞動成本上升導致今年招聘人數減少。目前，英國失業率已升至5.0%，為2021年以來的最高水平。