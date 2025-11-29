路透社：Airbus指A320緊急維修負擔比預期低　大部份可快速完成

歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）周五（11月28日）宣布需要立即召回全球6000架A320系列客機實施檢修，進行軟件更新。路透社引述消息人士指，空中巴士告知各航空公司，部份受大規模召回影響的飛機緊急維修工作，工程量負擔可能低於最初預期。



路透社引述消息人士稱，雖然目前仍有約6千架飛機受到影響，但其中需要耗時進行硬件更換而非快速軟件修復的機型數量，比最初預估的1千架少。

2023年7月6日，全日空航空（ANA）一架空中巴士（Airbus）客機從大阪關西機場起飛。（Getty）

報道指，這次維修似乎是空中巴士55年歷史上規模最大的維修事件之一，而就在幾週前，A320剛剛超越波音737 ，成為交付量最高的機型。

FlightGlobal引述Airbus在聲明中稱，近期一架A320系列飛機發生的事件顯示，強烈的太陽輻射可能會破壞對飛行控制系統運作至關重要的數據，公司已發現大量在役飛機可能有類似問題。

路透社看到的航空公司公告顯示，修復主要涉及恢復到早期軟件，相對簡單，但必須在飛機重新飛行之前完成，所有飛機必須在完成檢修後方可執行航班。

圖為2024年6月29日，一架易捷航空（Easy Jet）的空中巴士 A320-214 客機。（Reuters）

目前全球約有11300架A320系列客機在役，其中核心型號A320自1987年首飛至今已有6440架。全球前十大A320營運商中，美國航空、達美航空、捷藍航空和美聯航4間美國的航空公司位列其中，中國、歐洲和印度的航空公司也是這系列飛機的主要客戶。