路透社：Airbus指A320緊急維修負擔比預期低 大部份可快速完成
撰文：張涵語
歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）周五（11月28日）宣布需要立即召回全球6000架A320系列客機實施檢修，進行軟件更新。路透社引述消息人士指，空中巴士告知各航空公司，部份受大規模召回影響的飛機緊急維修工作，工程量負擔可能低於最初預期。
路透社引述消息人士稱，雖然目前仍有約6千架飛機受到影響，但其中需要耗時進行硬件更換而非快速軟件修復的機型數量，比最初預估的1千架少。
報道指，這次維修似乎是空中巴士55年歷史上規模最大的維修事件之一，而就在幾週前，A320剛剛超越波音737 ，成為交付量最高的機型。
FlightGlobal引述Airbus在聲明中稱，近期一架A320系列飛機發生的事件顯示，強烈的太陽輻射可能會破壞對飛行控制系統運作至關重要的數據，公司已發現大量在役飛機可能有類似問題。
路透社看到的航空公司公告顯示，修復主要涉及恢復到早期軟件，相對簡單，但必須在飛機重新飛行之前完成，所有飛機必須在完成檢修後方可執行航班。
目前全球約有11300架A320系列客機在役，其中核心型號A320自1987年首飛至今已有6440架。全球前十大A320營運商中，美國航空、達美航空、捷藍航空和美聯航4間美國的航空公司位列其中，中國、歐洲和印度的航空公司也是這系列飛機的主要客戶。
