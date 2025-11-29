中國男子泰柬邊境觸地雷受傷　泰軍：非法越境　事件疑涉詐騙網絡

一名中國男子11月29日在泰國與柬埔寨邊境地區觸地雷受傷，泰國軍方之後表示，男子從柬埔寨非法進入泰國境內，初步調查顯示事件疑與詐騙網絡有關，與此有關的非法越境事件近期愈來愈多。



圖為2025年3月5日一名士兵在泰柬邊境Prasat Ta Muen Thom地區站崗（NurPhoto via Getty Images）

事發於鄰近柬埔寨的泰國沙繳府（Sa Kaeo）邊境，綜合《曼谷郵報》、The Nation等泰媒報道，在清晨5時50分左右，邊境官員聽到爆炸聲，隨後發現有男子受傷躺在地上，以英語求救。

該名男子的護照顯示其26歲，名為Shi Jingui，來自中國雲南省，軍方判斷他非法入境泰國，觸地雷受傷。泰方又批評柬埔寨一方繼續在邊境地區使用地雷。

泰軍發言人指，警方正調查非法入境事件，初步調查顯示事件疑與詐騙網絡活動有關，因與此有關的非法越境事件日益增加。

泰國軍方11月29日表示，一名中國公民在泰柬邊境地區觸地雷受傷（泰國軍方）

中國駐泰國大使館11月29日較早前表示，一名中國公民在泰柬邊境地區不幸觸地雷受傷，事發後中國大使館第一時間與泰方有關部門緊急聯絡，協調泰方全力展開傷員救治。

大使館稱，目前該名中國公民傷勢平穩，使館將繼續與救治醫院以及泰國相關部門保持密切溝通，並為該中國公民提供必要協助。中國駐泰國大使館提醒在泰及擬來泰的中國公民遵守當地出入境法律法規，提高安全意識。