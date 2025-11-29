斯里蘭卡遭氣旋迪特瓦重創132死176失蹤　進入緊急狀態

斯里蘭卡星期六（11月29日）宣佈全國進入緊急狀態，並向國際社會尋求援助。此前，氣旋「迪特瓦」（Cyclone Ditwah）引發的強降雨和洪災，已造成132人死亡，另有176人失蹤。



法新社報道，斯里蘭卡災害管理中心星期六說，這場災害已摧毀超過1.5萬所房屋，約7.8萬人被安置在政府安排的臨時避難所。

斯里蘭卡總統迪桑納亞奇（Anura Kumara Dissanayake）援引緊急法，獲授更大權力應對這場在全島持續一周的特大暴雨所造成的破壞。

災管管理中心總幹事科圖韋戈達說：「我們已確認132人死亡，另有176人失蹤。」

他補充說，隨著軍隊、海軍和空軍投入救援行動，救援力度已得到加強。

2025年11月29日，斯里蘭卡繼續出現嚴重水災（Reuters）

軍方星期六在阿努拉德普勒地區展開長達24小時的行動，動用直升機和海軍船隻，救出一輛被洪水圍困的巴士上的69名乘客，其中包括一名德國遊客。

一名獲救乘客在當地醫院對記者說，海軍士兵先用繩索幫助他們安全涉水，隨後引導他們爬上附近民宅的屋頂。

他回憶說：「我們非常幸運……我們在屋頂上時，屋頂部分坍塌，三名婦女跌入水中，但後來又被救回屋頂。」

斯里蘭卡受氣旋吹襲，出現嚴重水災，圖為2025年11月29日情況（Reuters）

當地官員說，由於輸電線路倒塌、淨水設施被淹，全國約三分之一的地區斷電斷水。許多地區的網路連接也中斷。

斯里蘭卡政府已正式向國際社會發出援助呼籲，並呼籲旅居海外的斯里蘭卡人捐款支援災區。

氣旋「迪特瓦」已於星期六離開斯里蘭卡，正向北移動，朝印度方向前進。鑑於氣旋來襲，印度金奈機場已取消54趟航班，氣象部門預計未來48小時當地將出現特大暴雨和強風。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

