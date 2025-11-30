烏克蘭代表團赴美就和平計劃談判 美國務卿等高官傳將接見
撰文：莊勁菲
出版：更新：
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周六（11月29日）在社交媒體發文說，烏克蘭談判代表團新任團長烏梅羅夫（Rustem Umerov）已率團啟程前往美國，與美方進行新一輪談判。據路透社引述美國高官透露，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）等高官周日將在佛羅里達州會見烏克蘭官員。
據報，魯比奧、美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普（Donald Trump，又譯川普）女婿兼中東顧問庫什納（Jared Kushner）將參與會晤。
澤連斯基表示，他預計上週末在日內瓦與美國舉行的會晤成果將於週日「敲定」。
美國和烏克蘭上周日在瑞士日內瓦舉行會談，將美方就結束烏克蘭危機所提28點新計劃修改並縮減為19點。美國多家媒體周二報道，烏克蘭已原則同意美國提出的和平協議，但仍有一些條款需要討論。
日內瓦會議使烏克蘭得以針對美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）近兩週前向基輔領導層提出的方案，提出反提案。
澤連斯基：烏克蘭代表團已啟程赴美 就和平計劃談判歐爾班訪俄羅斯 普京：仍願在布達佩斯舉行俄美峰會彭博社：烏克蘭代表團啟程赴美國 與美特使磋商俄烏和平計劃俄烏停火談判背後：戰爭經濟持續緊掐 俄羅斯能讓步多少？