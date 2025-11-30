烏克蘭代表團赴美就和平計劃談判　美國務卿等高官傳將接見

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周六（11月29日）在社交媒體發文說，烏克蘭談判代表團新任團長烏梅羅夫（Rustem Umerov）已率團啟程前往美國，與美方進行新一輪談判。據路透社引述美國高官透露，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）等高官周日將在佛羅里達州會見烏克蘭官員。



據報，魯比奧、美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普（Donald Trump，又譯川普）女婿兼中東顧問庫什納（Jared Kushner）將參與會晤。

圖為2025年11月23日，美烏代表團在瑞士日內瓦會面，討論美方提出結束俄烏戰爭的28點方案。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）在會面後發表講話。（Reuters）

澤連斯基表示，他預計上週末在日內瓦與美國舉行的會晤成果將於週日「敲定」。

美國和烏克蘭上周日在瑞士日內瓦舉行會談，將美方就結束烏克蘭危機所提28點新計劃修改並縮減為19點。美國多家媒體周二報道，烏克蘭已原則同意美國提出的和平協議，但仍有一些條款需要討論。

日內瓦會議使烏克蘭得以針對美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）近兩週前向基輔領導層提出的方案，提出反提案。