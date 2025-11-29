彭博社：烏克蘭代表團啟程赴美國　與美特使磋商俄烏和平計劃

彭博社11月28日引述一名知情人士稱，烏克蘭代表團正啟程前往美國，與美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）會晤，就美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一直力推的俄烏和平計劃進行進一步磋商。



該匿名消息人士稱，烏克蘭代表團成員包括烏克蘭安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）、外交部第一副部長基斯利察（Sergiy Kyslytsya）。

圖為2025年6月2日，俄烏代表團在土耳其舉行和平談判後，時任烏克蘭國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）偕代表團會目記者。（Reuters）

烏克蘭代表團預計會在佛羅里達州，與威特科夫及特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）會面；威特科夫其後將於下週，率領美方代表團前往俄羅斯展開相關協商。

報道指，儘管美方一直聲稱與烏克蘭的談判取得了進展，但談判仍然面臨着與前幾輪談判相同的障礙，令烏克蘭滿意的條件很可能成為俄羅斯的底線，反之亦然。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）27日表示，烏軍隊必須撤出頓涅茨克地區，戰鬥才會停止，否則俄方將用武力迫使對方撤離。

圖為2025年11月23日，美烏代表團在瑞士日內瓦會面，討論美方提出結束俄烏戰爭的28點方案。美國總統特朗普）的女婿庫什納（Jared Kushner）、白宮中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）等人出席。（Reuters）

另外，烏克蘭代表團此次訪問正值微妙時刻，烏克蘭總統澤連斯基正因貪腐醜聞面臨愈來愈大的國內壓力，其親密盟友、先前一直領導和平談判的總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）已於28日被迫遞交辭呈。