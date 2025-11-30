大阪觀光局：中日關係惡化　截至12月底部份酒店取消率高達70%

日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」論，導致中日關係急劇惡化。大阪觀光局長溝畑宏近日透露，根據該局20間成員酒店的調查，在今年剩餘的時間裏，中國遊客的預訂取消率高達50%至70%。這被認為是由於中國政府呼籲民眾避免前往日本旅行所致。受影響最大的是那些接待大量中國遊客的飯店，例如大阪市難波地區的酒店。



據《讀賣新聞》報道，自11月29日起，神戶機場與南京之間的國際包機航班已暫停四個月，日中航線的航班減少和取消現像也變得普遍。

日本媒體就中日關係影響大阪旅遊業的報道：

針對旅遊業持續受中日關係影響，溝畑宏警告說：「我們不能掉以輕心。」他表示：「旅遊業是一個面臨各種風險的行業，包括政治問題、災害和疫情。我們需要建立一個能夠利用其他市場彌補中國市場下滑的體系。」自2020年起，日本旅遊局一直致力吸引來自歐洲、美國及東南亞的旅客。

根據亞太研究所估計，今年1月至8月，中國遊客佔關西地區遊客總數的35.5%，比全國平均（23.1%）高出12.4%，有些飯店接待的中國客人比例很高。大阪市的酒店經營者對此日益擔憂，他們表示：「中國遊客的流動直接影響著他們的利潤。」

據大阪觀光局11月27日公布的數據，今年1至10月，大阪招待來自中國的旅客高達464萬人次，是所有國家和地區之冠。