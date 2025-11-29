日媒：中國航企取消逾900個12月赴日航班　關西機場最受影響

日本首相高市早苗此前涉台言論引發中日關係緊張後，日媒11月29日報道，中國的航空公司已取消900多個於12月飛往日本的航班，其中大阪關西國際機場受到的影響尤為嚴重。



據航空數據公司Cirium統計，截至27日，中國航空公司已在72條航線上削減904個航班，佔最初計劃航班總數16%，遠遠超過25日取消的268架次航班。

2023年7月6日，全日空航空（ANA）一架空中巴士客機從大阪關西機場起飛。（Getty）

在受影響的13個日本機場中，大阪關西機場受衝擊最大，共有626個航班遭取消，其中包括80個南京航班、71個上海航班和58個北京航班。東京羽田機場受到影響相對較小，989個航班中僅有7個被取消，成田機場則有68個。

機票價格也受影響，根據日本廉價旅遊網站ena營運商Airplus的資料顯示，今年12月關西機場往返上海的機票價格，已從去年的約2萬日圓（約997港元）跌至今年的約8,500日圓（約424港元）。