特朗普回應記者質疑錯怪拜登發爛渣：「Are you stupid?」｜有片

美國兩名國民警衛隊成員11月26日在華盛頓遭到槍擊，事件造成一死一傷。針對疑犯是一名來自阿富汗的移民，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）指責上屆拜登（Joe Biden）政府並沒有審查疑犯背景就讓他入境。一名記者早前向特朗普表示，現屆政府的司法部曾指出這些來自阿富汗的移民已經過詳盡的審查，特朗普聽到這番言論後勃然大怒，反問記者是不是「蠢人」（stupid person）。



特朗普反問提問的記者是不是「蠢人」：

據美國《公共廣播公司》（PBS）11月28日報道，特朗普27日聲稱，在拜登執政期間的一項計劃下，那些逃離塔利班的阿富汗人從未接受任何背景審查就移居美國。對此，哥倫比亞廣播公司（CBS）白宮記者Nancy Cordes進行補充報道，並提出一個後續問題。

Cordes表示：「現屆政府司法部長今年剛發布報告稱，國土安全部和聯邦調查局對這些進入美國的阿富汗人進行了徹底的審查。」Cordes並追問特朗普為何要怪責拜登政府。

特朗普回應道：「他們和其他成千上萬不應該進入美國的人一起乘飛機進來的，而你卻因為自己愚蠢而問這些問題。」

特朗普又指：「因為他們（拜登政府）放他們入境，你是愚蠢嗎？妳是蠢人嗎？」

據報道，涉嫌在華盛頓槍擊兩名維珍尼亞州（Virginia）國民警衛隊成員的疑犯Rahmanullah Lakanwal曾與中央情報局（CIA）在阿富汗合作，並循「盟軍歡迎行動」（Operation Allies Welcome）進入美國。

其中一名受害者，陸軍下士Sarah Beckstrom，在槍擊事件中不幸身亡。華盛頓檢察官Jeanine Pirro週五表示，另一名中士Andrew Wolfe目前仍處於危急狀態。當地司法部門已將對疑兇的指控升級為一級謀殺罪。