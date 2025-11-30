針對日本近期危險言論和行徑　俄羅斯外交部三度嚴厲批評

針對日本近期的危險言論和行徑，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）先後三度發聲，嚴厲批評。從直指日本首相高市早苗的涉台言論「危險」，要求其汲取二戰歷史教訓，到點出日本「至今不反省自身的錯誤」，再到揭露日本在周邊島嶼部署進攻性武器、甘願充當美國「軍事棋子」，俄方批評從言論警告延伸至軍事行動追責，既戳破了日本高市政府否認歷史的惡劣本質，也直指其行為對地區安全穩定的嚴重威脅，三次發聲力度持續升級，釋放出不容小覷的警示信號。



扎哈羅娃11月18日在莫斯科接受新華社專訪時表示，高市早苗日前的涉台言論非常危險，日本應深刻反省歷史、汲取二戰教訓。

歷史認知缺失

扎哈羅娃指出，今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年。世界各地一系列紀念活動都在提醒世人勿忘歷史、汲取教訓。高市早苗必須牢記歷史教訓，尤其要正視本國歷史中那些不光彩的部分。

2025年11月25日，日本東京，首相高市早苗在官邸與美國總統特朗普（Donald Trump）通電話後接受媒體訪問。（Reuters）

扎哈羅娃表示，日本軍國主義發動的侵略戰爭給亞洲和世界帶來深重災難，也讓日本付出慘痛代價。高市早苗等日本政界人士應深刻反省歷史，警惕錯誤言行可能引發的嚴重後果。

迄今仍不反省

11月20日，扎哈羅娃再次譴責高市早苗近期涉台的嚴重挑釁言論，指出日本至今不反省自身錯誤。

高市早苗公然發表涉台的挑釁言論，並且在中方表達嚴正交涉和強烈抗議後仍執迷不悟、拒不撤回。扎哈羅娃認為：「日方不僅不反省其近期言論的錯誤，而且在80年後的今天仍然拒不承認第二次世界大戰的結果。」

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃2024年6月6日在聖彼得斯堡出席聖彼得斯堡國際經濟論壇（Reuters）

扎哈羅娃強調，一些國家一邊宣稱其堅持一個中國原則，一邊又「厚顏無恥地不斷加劇台海緊張局勢，阻礙中國和平統一」。這些國家向台灣提供武器，加強與台灣的軍事和政治聯繫，煽動分裂主義情緒，將台灣問題作為對中國施壓和進行地緣政治遏制的工具。

扎哈羅娃指出，俄方強烈譴責一些國家在台灣問題上的虛偽立場。她重申，台灣是中國不可分割的一部分，俄方反對以任何形式謀求「台獨」。台灣問題是中國內政，中方完全有正當理由捍衛主權和領土完整。她還表示，作為中方的真正朋友和可靠夥伴，俄方願繼續與中方在包括台灣問題在內的主權和領土完整問題上堅定相互支持。

軍事擴張威脅

11月27日，扎哈羅娃表示，日本在周邊島嶼部署進攻性武器損害地區安全穩定，對鄰國構成嚴重威脅。

在當天俄外交部例行記者會上，扎哈羅娃就日本防衛大臣小泉進次郎稱在台灣島以東約110公里的與那國島部署導彈一事回答新華社記者提問時說，俄方密切關注日本政府推動再軍事化進程中的言論和動向，並已多次通過外交渠道向日方發出警告，反對日本以任何藉口、任何方式部署美國中程導彈。

2025年11月23日，日本防衛大臣小泉進次郎視察位於沖繩縣與那國島的自衛隊駐軍。（X@shinjirokoiz）

扎哈羅娃說，日本在美國指使下，不斷將周邊島嶼打造成軍事據點，大量部署防禦性和進攻性武器裝備。此類軍事動作進一步加劇地區安全緊張局勢，對鄰國構成嚴重威脅。她認為，這些島嶼上的居民承受着軍事部署帶來的衝擊，其和平願望被日本政府忽視。

扎哈羅娃強調，80年前這些島嶼上發生的激烈衝突正是因為當時日本統治者的錯誤，而現在的日本政府再次選擇了侵略性的軍國主義道路。

2025年11月17日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）出席俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）的會面。（Reuters）

扎哈羅娃還說，日本首相高市早苗關於可能修改「無核三原則」的言論具有挑釁性，「如果他們在這個方向上採取實際行動，必將對全球戰略安全保障帶來不可逆轉的後果」。