白宮網站設「恥辱榜」點名批多家傳媒及記者　華郵被指頭號違規者

美國白宮周五（28日）在網站上開設「違規傳媒恥辱榜（Offender Hall of Shame）」，點名批評包括《華盛頓郵報》、CBS、CNN、MSNBC等多家媒體及記者，斥其發表「誤導、偏頗」報道。當中，《華盛頓郵報》被列為「頭號違規者」。

網站還設有最新違規報道追蹤器，每周更新被白宮視為「謊言」、「有失偏頗」等報道、傳媒和記者。



據美媒報道，該網站會按「違規次數」對傳媒排名。截至當地時間29日，《華盛頓郵報》居排行榜首位，美國微軟全國廣播公司（MSNBC）和美國有線新聞（CNN）位居其後。

網站還詳細列出了近期「違規」的一系列報道，詳細列出了具體媒體報道、記者姓名、涉嫌的「違規行為」以及「有偏見」、「謊言」、「左派瘋言（Left-wing lunacy）」等違規類別。

其中，美國廣播公司（ABC）節目《The View》中主持人自編歌曲，批評特朗普在白宮斥巨資建新宴會廳，網站將這期節目歸類為「左派瘋言」；《華爾街日報》以《意大利麵將從美國超市消失》為題，指出因高昂關稅，意大利麵出口商打算於明年1月從美國超市下架，該報道被指「有偏見」、「斷章取義」。

此外，MSNBC報道《共和黨在政府停擺政治戰中節節敗退》亦被指「有偏見」、「斷章取義」；美聯社報道特朗普對泰諾做出毫無根據的指控，並反覆宣揚疫苗與自閉症，被指「錯誤、謊言、玩忽職守」。

2025年4月22日，美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在白宮舉行記者會。（Reuters）

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示：「特朗普白宮比以往任何時候都更嚴厲的追究假新聞責任」，強調該網頁「旨在糾正誤導性報道，追究有偏見傳媒的責任。」