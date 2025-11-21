辱罵等同坦率？特朗普稱女記者「小豬」　白宮辯護此為「尊重」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）被問及與已故「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關問題時稱呼一名年輕女記者為「小豬」引發輿論嘩然，白宮周四（11月20日）卻為此辯護，稱這正正體現特朗普的「坦率」與「尊重」。



圖為2025年11月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮向在場媒體發表講話。（Reuters）

特朗普上周五在空軍一號上與一群記者交談時稱呼彭博社女記者Catherine Lucey為「小豬」，當記者詢問有關愛潑斯坦的問題時，特朗普伸起手指說道：「安靜，安靜一下，小豬」。

面對質疑，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）周四為特朗普辯護，聲稱：「總統對在場各位都非常直率、誠實。當記者散布關於他的假新聞時，他會感到沮喪，但他同時也是史上最透明的總統。」她更將此與前任政府比較，稱「當面坦誠相待比背後隱藏更為尊重」。