日本與新西蘭防長擬12月中旬會談　冀達成軍事物資互供協定

日媒引述多名消息人士透露，日本防衛大臣小泉進次郎打算於12月中旬，在東京與新西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）舉行會談，並已就大致安排在11月18日展開協調。為強化防衛合作，兩國政府希望達成相互進行軍事物資等供應的《物資勞務相互提供協定》（ACSA）。



共同社報道，考慮到中國日益加強在印太地區的活動，兩名防長將爭取強化合作，預計還將確認旨在締結推進聯合訓練、允許交換機密資訊的資訊保護協定的協調情況。

早在11月2日，馬來西亞舉行的東盟防長擴大會期間，小泉就與柯林斯進行會談。

柯林斯對於新西蘭海軍引進日本最新的「最上」級護衛艦（FFM）性能提升型表現出興趣。兩人還計劃，到日本神奈川縣橫須賀市的海上自衛隊橫須賀基地一同參觀該艦。小泉提出為促進防衛裝備品出口將進行「一把手推銷」。

ACSA協定規定了相互提供食品等物資、運輸、修理等時的手續，聯合訓練等之際可進行順利融通。日本已同美國、澳洲、印度等國簽署該協定。