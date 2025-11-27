俄方稱達成和平協議路途仍漫長 不會就敏感問題做出任何讓步
撰文：張涵語
美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）將於下周抵達莫斯科，繼續與俄方就新和平協議進行會談。惟俄方在會談前警告稱，達成協議仍有很長的路要走，因俄羅斯不會向烏克蘭做出任何重大讓步。儘管如此，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）近期在電視演講中表示，談判仍在認真進行。
綜合外媒報道，美國先前公布的「28點和平計劃」招致烏克蘭及其歐洲盟友強烈不滿，認為內容看起來像是俄羅斯的願望清單，其中包括要求烏克蘭割讓更多領土、限制其軍隊規模以及禁止其加入北約（NATO），美方隨後就28點計劃做出修改。
目前尚不清楚新方案與先前提案的相似程度，但一名消息人士向法新社透露，新方案內容有所減少，且沒有解決涉及領土的敏感問題。
特朗普以及本週一直與俄方代表進行會談的美國陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll），對新和平方案表達謹慎的樂觀態度。俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）在接受俄國家電視台採訪時亦表示，「（新方案）有些方面可以視為積極的，但許多部分需要專家進行特別討論。」
