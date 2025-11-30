韓國電商酷澎逾三千萬用戶資料外泄 韓聯社：疑中國籍員工所為
撰文：莊勁菲
韓國電商巨頭酷澎（Coupang）近日遭遇信息安全事故，至少3370萬用戶資料外洩，包括用戶姓名、電子郵箱、電話號碼、地址和部分購物信息。韓聯社11月30日綜合多方消息報道，指事件並非由黑客攻擊導致，而是由該公司中國籍員工所洩露。
據報，首爾警察廳網路犯罪偵察隊25日接到酷澎報案，後者在控告狀上未寫明被控告人身份，只填上「姓名不詳」。據悉，有關人員早已離職並離境。
韓國國會科學技術資訊廣電通信委員會21日收到一份報告，顯示酷澎本月發生4500多名用戶個人資料泄漏事件，但公司在超過十天的時間裏未能發現問題。
但韓聯社報道，酷澎29日又通知約3370萬個用戶，表示其用戶姓名、電子郵箱、電話號碼、地址和部分購物資訊已被泄漏，惟結賬信息和信用卡號碼未被泄。
報道指出，這3370萬人幾乎相當於酷澎全體用戶，意味着韓國每4名成年人就有3人的信息遭泄。
