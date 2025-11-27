韓國首次制裁涉東南亞犯罪網絡個人及實體　包括太子集團與陳志

韓國政府11月27日（周四）宣布，為打擊東南亞地區的網絡詐騙犯罪，已對15名個人及132個實體實施制裁，其中包括太子集團（Prince Group）以及與東南亞跨國犯罪網絡相關聯的實體，這是韓國政府首次針對包括柬埔寨在內的東南亞有組織犯罪採取單邊制裁。



綜合外媒報道，韓國政府在一份聲明中表示：「這是我們首次針對跨國犯罪實施單邊制裁，也是迄今為止規模最大的一次製裁，這表明韓國政府積極打擊東南亞網絡犯罪的決心。」

2025年10月16日，韓國外交部第二副部長金珍我在柬埔寨茶膠省會見柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet），討論導致一名韓國大學生死亡的詐騙園問題後，視察的詐騙園區大樓。圖為該詐騙園區內的住宅範圍。（Reuters）

一名22歲韓國男大學生早前在柬埔寨遭電信詐騙集團綁架拘禁虐待致死後，韓國於上月遣返60多名因涉嫌參與網絡犯罪而被柬埔寨拘留的韓國公民，並與柬埔寨達成協議，共同合作打擊網絡詐騙。

據韓國外交部消息，此次制裁對象包括營運「太子園區」和「芒果園區」等電詐園區的太子集團主席陳志等個人和實體。此外，參與跨國犯罪組織洗錢活動的匯旺集團以及其子公司亦在制裁名單之列。

2025年10月16日，柬埔寨金邊，圖為線上詐騙集團太子集團的內部圖片。（X@roroloyy）

根據相關法律，上述被列入制裁名單的實體和個人在韓資產將被凍結，在韓金融交易也將受限，相關個人將被禁止入境韓國。