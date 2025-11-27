韓國首次制裁涉東南亞犯罪網絡個人及實體 包括太子集團與陳志
撰文：張涵語
出版：更新：
韓國政府11月27日（周四）宣布，為打擊東南亞地區的網絡詐騙犯罪，已對15名個人及132個實體實施制裁，其中包括太子集團（Prince Group）以及與東南亞跨國犯罪網絡相關聯的實體，這是韓國政府首次針對包括柬埔寨在內的東南亞有組織犯罪採取單邊制裁。
綜合外媒報道，韓國政府在一份聲明中表示：「這是我們首次針對跨國犯罪實施單邊制裁，也是迄今為止規模最大的一次製裁，這表明韓國政府積極打擊東南亞網絡犯罪的決心。」
一名22歲韓國男大學生早前在柬埔寨遭電信詐騙集團綁架拘禁虐待致死後，韓國於上月遣返60多名因涉嫌參與網絡犯罪而被柬埔寨拘留的韓國公民，並與柬埔寨達成協議，共同合作打擊網絡詐騙。
據韓國外交部消息，此次制裁對象包括營運「太子園區」和「芒果園區」等電詐園區的太子集團主席陳志等個人和實體。此外，參與跨國犯罪組織洗錢活動的匯旺集團以及其子公司亦在制裁名單之列。
根據相關法律，上述被列入制裁名單的實體和個人在韓資產將被凍結，在韓金融交易也將受限，相關個人將被禁止入境韓國。
韓國專家：朝鮮估計已擁150枚核武 2040年或增至400多枚美國為韓國建核潛艇圓夙願 日本不甘後人勢撼動東亞海上安全？韓國男子性侵261人 製作逾2千部性暴力影片一審判無期徒刑韓國高中生痙攣發作 遭14家醫院拒收 終失救致死