韓國專家：朝鮮估計已擁150枚核武　2040年或增至400多枚

韓國國防研究院（KIDA）專家推算，朝鮮目前或已最多擁有150枚核武器，預計到2040年將增至400多枚。



據韓聯社報道，韓國國防研究院研究員李相圭周三出席首爾龍山區舉辦的「2025年朝鮮軍事論壇」時指出，朝鮮具備的核武數量約爲127至150枚，其中鈾彈為115至131枚、鈈彈15至19枚。

測算數據考慮到了朝鮮在寧邊和降仙地區增設鈾濃縮設施的情況。按照預測，朝鮮核武總數量到2030年最後可達243枚，2040年可達429枚。報道指，這個分析數字比各個研究機構推算數量高出2至3倍。

朝鮮國防部長盧光哲在平壤迎接俄羅斯副國防部長戈列梅金（Viktor Goremykin）（Reuters）

考慮到朝俄關係，李相圭認爲俄方可能向朝鮮傳授5000至6000噸級潛艇的建造技術和經驗，並提供材料、零部件等所需資源。

但朝鮮核潛艇很可能尚未全面裝備核反應爐、作戰系統、垂直和水準發射系統、聲納系統等核心設備和工具，要開發適合動力核潛艇使用、濃縮度到達20%以上的小型核反應爐預估仍需10年時間。