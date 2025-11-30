宏福苑火災︱理大副教授受訪歸咎竹棚出事　發聲明認「過度簡化」

香港大埔宏福苑五級大火釀成嚴重傷亡，事故當日火勢迅速吞噬幾座大樓，棚架及棚網易燃問題成為焦點。理工大學建築環境及能源工程系副教授黄鑫炎11月27日（事發翌日）接受英國Channel 4新聞訪問談到起火原因，當中把矛頭指向竹棚受到公眾質疑。黃鑫炎於30發聲明，承認當時說法給予外界「竹棚是主因」的印象，澄清並非其原意 ，又承認當時錯誤地指中國派消防車協助救火 。



理大副教授黄鑫炎接受英媒訪問的影片：

澄清「竹棚」問題需更深入研究

據黄鑫炎發表的聲明指，他在訪問中指竹是易燃物料，會助長火勢蔓延，而事發現場如塑膠圍網及發泡膠板等物料，亦可能導致火勢快速擴散。

黄鑫炎表示：「然而，我承認我的言論或可能給人一種印象，即竹棚是火勢急速蔓延的主要原因。這並非我的原意。相對於其他物料，竹的作用是一個複雜的科學問題，需要進行系統性的研究和火場實驗。目前，香港及其他地區均未對此議題進行全面研究。我的原意是想強調，在使用易燃物料時，尤其是在有弱勢居民居住的住宅內，需要進行更深入的研究並保持審慎。」

就過早評論火災細節及內地消防車援港言論致歉

黄鑫炎同時指出，他在訪問中指「火勢在一兩分鐘內蔓延到大約30層樓的說法並非基於詳細調查，而是他對火勢迅速垂直蔓延的觀察。對於由此造成的任何誤解，他深表歉意。在進行徹底的科學研究之前，他將不再發表任何公開評論。」

黄鑫炎亦提到在訪問中，他錯誤地指內地的消防車已抵達香港協助救火。這是錯誤的言論。黄鑫炎指當時作出的言論是基於社交平台上的影片，但他之後從官方渠道瞭解，並沒有這樣的部署。對於這一錯誤以及由此可能造成的任何誤解，黄鑫炎深表歉意。

黄鑫炎的聲明又提到消防雲梯的問題，他受訪時表示，目前沒有任何城市擁有能夠達到100至200米高度的雲梯消防車。雖然深圳等一些地方確實有這類設備，但由於道路寬度等實際限制，它們的使用受到很大限制。黄鑫炎承認他當時的說法可能過於簡化。

2025年11月30日，香港理工大學建築環境及能源工程系副教授黄鑫炎（Huang Xinyan）發聲明，就他在26日接受英國Channel 4新聞訪問時的發言作出澄清。黄鑫炎承認其部份言論過於簡化或沒有足夠證據支持。黄鑫炎同時承認當時錯誤地指中國的消防車抵港協助救火。（Youtube@Channel 4 News）

黄鑫炎總結道，這次訪問突顯了在具有社會意義的事情上發表公開評論時，嚴謹和謹慎的重要性。作為學者，黄鑫炎深知他的言論肩負確保事實準確性和專業操守的責任。今後，他將秉持學術使命的核心原則：徹底核實訊息，以證據和專業知識為依據發表評論，