哈薩克夫婦悉尼賭場「出千」　用隱藏攝錄機贏走600萬港元後被捕

據英媒報道，一對來自哈薩克的夫婦涉嫌利用藏在米奇老鼠T恤內的微型攝錄機和「入耳式耳塞」在悉尼皇冠賭場贏取118萬澳元（約601.5萬港元）的獎金。



英國《衛報》11月30日引述澳洲新南威爾斯州警方報道，來自哈薩克的Dilnoza Israilova與丈夫Alisherykhoja Israilov在巴蘭加魯賭場被捕後，被控以欺詐手段非法獲取經濟利益。

2025年11月30日，據英媒報道，一對來自哈薩克的夫婦涉嫌利用藏在米奇老鼠T恤內的微型攝錄機和「入耳式耳塞」在澳洲悉尼皇冠賭場贏取118萬澳元（約601.5萬港元）的獎金。圖為涉案夫婦使用的作弊工具。（網絡圖片）

警方發言人表示：「11月27日（周四），賭場工作人員發現一名36歲女子的襯衫別上一個隱藏的小型攝像頭。警方接到報案後趕赴賭場，並逮捕了這名女子及其44歲的丈夫。」

調查人員稱，這對夫婦攜帶了「小型磁性探針、電池以及一部裝有專用附件的手機，讓他們可用手機的相機隱蔽地查看、拍攝或錄製影像」。

警方還稱，他們繳獲了一個專為手機訂製的小型鏡子配件。

報道指，這對夫婦於今年10月從哈薩克來到悉尼。警方稱，他們抵達當天就申請了皇冠賭場的會員資格。

警方稱，在10至11月期間，這對夫婦多次光顧皇冠賭場，共贏取118萬澳元（約601.5萬港元），這引起了皇冠賭場的懷疑。

新南威爾斯州警方11月30日表示：「這對夫婦用手機拍攝賭台畫面，並通過耳塞進行通訊，接收下注指令，最終騙取賭場的錢財。」