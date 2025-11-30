埃及據報培訓數百巴勒斯坦警官　加入戰後加沙安全部隊

法媒引述一名巴勒斯坦官員稱，埃及正在培訓數百名巴勒斯坦警察，加入戰後加沙安全部隊。首批500多名警員已經於今年3月接受訓練。



該匿名官員表示，課程為期2個月，已於9月再次開課，並接收更多巴勒斯坦警察入讀。阿聯酋媒體報道稱，訓練內容包括體能、安保、以及政治和思想（political and awareness）課程。警隊將重點處理邊境和口岸管理等敏感問題。

官員稱，所有學員都將來自加沙，未來由巴勒斯坦權力機構（Palestinan Authority）支付薪酬。

2025年10月17日，埃及拉法（Rafah），以色列與哈馬斯達成加沙停火協議期間，滿載人道援助物資的貨車在拉法口岸的埃及一側，排成一排。（Reuters）

一名要求匿名的巴勒斯坦警官稱，他們接受的實操培訓包括如何使用現代化邊境偵察設備。另一名受訓警察說，他對培訓非常滿意，希望他加入的加沙安全部隊「將保持獨立，只忠於巴勒斯坦，不服從於外部聯盟或目標」。

培訓還強調了巴勒斯坦解放組織（PLA）作為巴勒斯坦人民唯一合法代表的角色，並強調保護建立一個完全主權獨立的巴勒斯坦國夢想的重要性。

今年8月，埃及外交部長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）會晤巴勒斯坦總理穆斯塔法（Mohammed Mustafa）時說，埃及計劃為加沙地帶培訓5000名巴勒斯坦警察。歐盟方面也提出，願意為加沙地帶培訓3000名巴勒斯坦警察。