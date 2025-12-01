濱崎步上海無人演唱會照片曝光　對14000張空凳演唱：史上最難忘

日本歌手濱崎步原定11月29日（周六）於上海舉行演唱會，但就在周五上午收到緊急通知，要求中止公演。濱崎步30日在其社交平台發布照片，可見她與一種舞蹈員站在舞台上賣力地演出。濱崎步表示：「現場雖然有14000個空位，但我感受到來自世界各地歌迷的濃濃愛意，這對我來說是最難忘的演出之一。我由衷地感謝200位來自中國和日本的工作人員、樂團成員和舞者，是他們讓這場演出可以成真。」



濱崎步在其IG上傳無人演唱會演出的照片：

濱崎步在其IG轉發有關她於場館內，在無觀眾情況下演出的相關報道，然後寫道「正如這篇文章所述，在昨天收到取消演出的要求後，我們從第一首歌一直表演到安可（Encore）曲，沒有觀眾，然後離開場地。所有演員和工作人員都竭盡全力，以跟正常演出時同樣的熱情在舞台上表演，就像我們原本應該面對1.4萬名TA（濱崎步粉絲名稱）一樣。」

較早前，網傳內部消息指，濱崎步決定給粉絲們一個交代，從頭到尾將演唱會演一次，官方更進行錄影，待合適時再對外發布。

在對外宣布演唱會臨時取消後，濱崎步用日文發文指：「我將與我的團隊、我的中國工作人員以及我在日本的大家庭一起繼續前行，他們一路陪伴我走過了這次巡演。請不要為我擔心。請尋找生活中那些美好的事物，無論多麼微小，都能滋養你的心靈，守護你的身心。我依然堅信，娛樂應該成為連結人與人的橋樑，而我渴望成為搭建這座橋樑的一份子。」