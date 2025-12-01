特朗普：曾與馬杜羅通話　籲外界勿過度解讀

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）證實，他已與委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）通話，但並未透露兩人談話的具體內容。



路透社報道，特朗普周日（11月30日）在空軍一號說：「我不想對此置評。答案是肯定的。」

《紐約時報》此前報道，特朗普本月較早時與馬杜羅通話，討論兩人在美國會晤的可能性。《華爾街日報》則報道稱，會談內容包括如果馬杜羅下台，美國將給予特赦。

特朗普上周六（29日）警告，委內瑞拉上空及周邊空域應被視為「完全關閉」，但他沒有提供更多細節，這在委內瑞拉引發焦慮和困惑，因為特朗普政府正在加大對馬杜羅政府的壓力。

當被問及他關於空域的言論是否意味着即將對委內瑞拉發動空襲時，特朗普說：「不要過度解讀。」

不過，參議院軍事委員會成員穆林（Markwayne Mullin）日前接受美媒採訪時說：「我們給了馬杜羅一個離開的機會。他可以去俄羅斯，或者去其他國家。」

當被問及特朗普是否計劃攻擊委內瑞拉時，穆林說：「不，他已經明確表示不會向委內瑞拉派兵。我們現在要做的是保護我們的海岸線。」

特朗普曾表示，華府確定將考慮開展陸地行動對販毒集團進行地面打擊，並證實已授權美國中央情報局（CIA）在委內瑞拉展開行動。(Reuters)

特朗普政府一直在權衡與委內瑞拉相關的各種方案，以打擊所稱的馬杜羅在提供非法毒品、導致美國人死亡的事件中所扮演的角色。馬杜羅否認與非法毒品交易有任何關聯。

據路透社報道，美國正在考慮的方案包括：試圖推翻馬杜羅政權，以及在加勒比海地區大規模集結兵力，並對委內瑞拉沿海疑似販毒船隻進行近三個月的打擊後，美軍已準備好進入新一輪行動。特朗普也授權中央情報局在委內瑞拉開展秘密行動。

2025年11月18日，白宮發布的兩張片段截圖顯示，特朗普稱美軍對委內瑞拉及毒品集團船隻發動打擊。（Reuters）

特朗普上周告訴軍方人員，美國「很快」將開始陸地行動，以阻止委內瑞拉疑似毒販。

馬杜羅及政府高級官員尚未對此通話發表評論。委內瑞拉國民議會議長羅德里格斯（Jorge Rodríguez）周日宣布，將由一名議員對美國在加勒比海的船隻襲擊事件展開調查。