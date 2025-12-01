白宮附近伏擊國民警衛隊　美官員：阿富汗槍手赴美後變得激進

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）周日（11月30日）表示，美國當局認為，被指控在華盛頓特區伏擊國民警衛隊成員的阿富汗移民是在來到美國後才變得激進，料與其家鄉和州的人際關係有關，將繼續與他接觸過的人進行談話了解。



當局確認29歲的拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）是周三（11月26日）發生在白宮附近幾個街區的槍擊案疑犯，事件造成一名國民警衛隊成員死亡，另一名成員重傷。槍擊案發生後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府指出，在前總統拜登（Joe Biden）執政期間，對阿富汗人和其他外國公民的審查規模不足，儘管拉坎瓦爾是在特朗普執政期間獲得庇護。

2025年11月26日，美國國民警衛隊成員沃爾夫（Andrew Wolfe）（左）和貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）（中）在華盛頓遭槍擊，他們的照片與阿富汗籍嫌疑人拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）（右）的照片並列展示在11月27日的記者會上。（REUTERS/Nathan Howard）

特朗普同日（30日）表示，他的政府可能會暫停接收難民進入美國，暫停時間可能會無限延長。「我們已經面臨夠多的問題了，我們不需要這些人。」華盛頓特區襲擊事件發生後，特朗普政府採取措施限制一些合法移民，包括凍結所有庇護申請的處理。諾姆續指，如果情況需要，移民官員將考慮遣返正在辦理庇護申請的人。

槍擊案疑犯拉坎瓦爾，於2025年4月獲得特朗普政府的庇護。他曾在阿富汗與中央情報局支持的部隊合作，並於2021年9月根據「歡迎盟友行動」計劃來到美國。