美國民警衛隊2人遭槍擊　FBI：疑犯曾在阿富汗與美軍夥伴部隊工作

美國華盛頓白宮附近11月26日有2名國民警衛隊人員遭到槍擊受傷，一名阿富汗槍手被捕。美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）表示，疑犯曾在阿富汗與美軍夥伴部隊工作。



帕特爾指「我們正在全面調查他的背景，包括他在海外或美國境內的任何同伴。」

美國國土安全部（DHS）表示，疑犯是29歲阿富汗男子Rahmanullah Lakanwal，他伏擊國民警衛隊後與警方交火並受傷被捕。2名受傷國民警衛隊成員被送院治療，截至當地時間27日凌晨仍情況危殆。

遭槍擊的兩名美國國民警衛隊成員Andrew Wolfe與Sarah Beckstrom（REUTERS）

美媒較早前報道，疑犯於2021年透過「盟友歡迎行動」（ Operation Allies Welcome）計劃從阿富汗赴美，該計劃在前總統拜登（Joe Biden）政府時期啟動，旨在安置數千名在阿富汗戰爭中協助美國的阿富汗人，他們擔心在美軍撤離後，塔利班武裝會對其家園展開報復。

2025年11月26日，美國華盛頓特區，兩名國民警衛隊成員在白宮附近遭槍擊後，其他國民警衛隊成員站在警戒線後。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump）指責拜登政府放任阿富汗人入境，呼籲重新對這些移民進行審查。