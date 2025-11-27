美國民警衛隊成員白宮外遭槍擊 特朗普斥拜登政府放阿富汗人入境
撰文：莊勁菲
出版：更新：
美國華盛頓白宮附近周三（11月26日）有2名國民警衛隊人員遭到槍擊受傷，一名阿富汗槍手被捕。聯邦調查局（FBI）正在調查槍手動機，總統特朗普（Donald Trump）就指責前總統拜登（Joe Biden）政府放任阿富汗人入境，呼籲重新對這些移民進行審查。
疑犯據報曾與美軍合作
美國國土安全部（DHS）表示，疑犯是29歲阿富汗男子Rahmanullah Lakanwal，他伏擊國民警衛隊後與警方交火並受傷被捕。2名受傷國民警衛隊成員被送院治療，截至當地時間27日凌晨仍情況危殆。
美國全國廣播公司（NBC）引述疑犯的一名親屬表示，Lakanwal和妻子與5個孩子住在華盛頓州貝靈厄姆（Bellingham）。此前他曾在阿富汗軍隊服役，與美軍特種部隊並肩作戰，成為塔利班的攻擊目標。
特朗普政府審查阿富汗移民
特朗普在一段影片中聲稱，將重新審查所有在拜登總統任期內來到美國的阿富汗人：「我們必須加倍努力，將那些沒有權利留在我們國家的人驅逐出境。」
美國公民及移民服務局（USCIS）周三晚上宣布，立即無限期停止處理所有與阿富汗國民有關的移民申請，等待對安全和審查程序進行審查。
據悉，疑犯於2021年透過「盟友歡迎行動」（ Operation Allies Welcome）從阿富汗來到美國。該計劃在拜登政府時期啟動，旨在安置數千名在阿富汗戰爭中協助美國的阿富汗人，他們擔心在美軍撤離後，塔利班武裝會對其家園進行報復。
美兩名國民警衛隊成員遭槍擊 白宮封鎖 FBI調查是否恐襲美國民警衛隊成員遭槍擊案阿富汗疑犯被捕 防長向華府增派500人美國南卡州酒吧爆槍擊 至少4死20人傷美國密西西比州爆3宗槍擊案 至少6死18人傷