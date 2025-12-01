冬季暴風雪橫掃美中西部　打亂感恩節後回程交通　惡劣天氣料持續

一場橫跨美國中西部地區的冬季風暴嚴重打亂了被譽為「年度最繁忙旅行周末」的交通，導致飛機滑出跑道，45輛車被困以及約5300萬人處在冬季天氣警報之下。



上周末，暴風雪為美國中西部多州帶來驚人降雪量。艾奧瓦州得梅因（Des Moines, Iowa）機場降雪量達28厘米，是自2024年1月以來得梅因兩日降雪量最高的一次；芝加哥奧黑爾（O`Hare, Chicago）國際機場單日降雪量達21厘米，創下11月降雪最多的新紀錄。

惡劣天氣直接導致交通癱瘓：印第安納州（Indiana）78號州際公路發生45輛汽車連環相撞的嚴重意外，一架達美航空班機在艾奧瓦州着陸時滑出跑道。據統計，芝加哥地區發生近500宗車禍，其中近66宗出現傷亡，全美共有超過4600架次航班延誤，576架次取消。

圖為2025年11月26日，大批車輛駛至美國芝加哥奧黑爾國際機場。（Reuters）

面對嚴峻情況，各地警方強烈呼籲民眾減少不必要的出行。印第安納州警官埃姆斯（Matt Ames）警示：「各位，如果能夠留在家中，請務必留在家中。駕駛時務必減速慢行，確保安全。」

在此同時，氣象部門指出，另一波惡劣天氣系統正接踵而至，預計將為美國東海岸部分地區帶來冷雨，可能對包括費城、華盛頓特區在內的主要城市的交通造成持續影響。