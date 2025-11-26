特朗普感恩節前夕特赦2火雞　遭雞叫打斷後模仿其叫聲｜多圖有片

感恩節即將來臨之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（11月25日）出席在白宮舉行的年度火雞赦免儀式，特赦兩隻火雞，讓牠們免於成為餐桌上佳餚的悲慘命運。有趣的是，特朗普赦免其中一隻火雞時被其叫聲打斷，他隨即模仿火雞的叫聲，使現場眾人大笑。2025年的感恩節日期是11月27日。



特朗普赦免2隻名為「Waddle」和「Gobble」的火雞，這是一項已延續幾十年的傳統。

從影片可見，特朗普準備特赦「Gobble」時稱：「我只想告訴你非常重要（的事），你現在將被無條件特赦......」他話口未完，火雞突然發出一幾聲咯咯叫聲，前者見狀隨即「配合」，試圖模仿火雞的叫聲。

特朗普還在儀式上提到其他政治議題，稱：「我認為我們正非常接近就烏克蘭問題達成協議。」

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）同日稍早時，也將「Waddle」火雞帶到記者會現場，讓在場的眾人與牠互動。

在感恩節，美國人將把數百萬隻火雞用烤箱烤熟，淋上肉汁，搭配薯仔、蔓越莓醬等配菜作為節日大餐。

+ 1

自1989年，總統老布殊（George H. W. Bush）開始，美國總統每年都會在白宮行使火雞特赦權，讓兩隻火雞免於成為餐桌上佳餚的悲慘命運。