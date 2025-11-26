感恩節將至　美國應節食材物價上漲　火雞批發價料因禽流感升44%

美國即將於11月27日迎來感恩節，市調公司Datasembly截至17日的數據顯示，包含火雞、玉米罐頭等11種感恩節必備食材的售價比去年上漲了4.1%。與此同時，美國受禽流感疫情影響，全國火雞量已跌至40年新低。農業部預測，這將導致今年火雞批發價格上漲44%。



美媒25日報道，美國過去三個月已有逾200萬隻火雞因禽流感而亡，使火雞批發價上漲。

除了因禽流感而導致火雞量減少外，有未受禽流感影響的農場主表示，他合作的孵化場今年可供火雞雛雞也大幅減少，迫使其提前預訂100隻，但最快要明年7月才能到貨。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年11月25日出席在白宮舉行的年度火雞赦免儀式，特赦兩隻火雞。（Reuters）

不過火雞批發價上升的成本，最終卻未有轉價到消費者身上。當地多間超市為吸引客流仍推出低價火雞。Datasembly的數據顯示，十磅火雞的價格較去年下降了2%。

至於Datasembly追蹤的另外10項感恩節基本食材中，除了南瓜批混合料外，幾乎所有食材的價格都較此前上漲，總價格達58.81美元（約457港元），漲幅高於家庭食品平均增幅。

2025年11月23日， 圖為位於美國北卡羅來納州的連鎖超市Whole Foods Market正在感恩節前夕出售火雞。（Getty）

另外，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）25日也在感恩節即將來臨之際，按照傳統在白宮舉行年度火雞赦免儀式，期間發生不少有趣的情況。