西班牙首相桑切斯捲貪腐案　馬德里數萬人集會要求辭職

數萬人周日（11月30日）在西班牙首都馬德里參加反政府示威活動，呼籲首相桑切斯（Pedro Sánchez）因貪腐指控辭職，並要求提前舉行大選。



周日的抗議活動由西班牙保守派人民黨（People's Party）發起，口號是「這就是結局：黑手黨還是民主？」。參與者揮舞西班牙國旗，並舉著反對桑切斯的標語牌。人民黨估計現場人數約為8萬人，而內政部則估計人數接近4萬人。首都最近一次大規模針對桑切斯的抗議發生在六月。

當日的示威活動起因於本周早前最高法院的一項裁決，該裁決下令對桑切斯政府的前交通部長阿巴洛斯（José Luis Ábalos）及其前顧問加西亞（Koldo Garcia）進行審前拘留。兩人都被控在新冠疫情期間購買防護口罩貪腐，並被法院視為有逃亡風險，桑切斯政府面臨多宗貪腐指控。雖然下一屆國會選舉預計要到2027年底才舉行，反對派仍呼籲提前投票。

2025年11月30日，數萬人在西班牙首都馬德里參加反政府示威活動，抗議桑切斯政府。（Reuters）

人民黨領袖費霍（Alberto Núñez Feijóo）指，整個西班牙都厭倦了貪腐，唯有他們卸任，舉行新選舉，讓公民能夠發聲、投票並決定誰執政。他進一步指，「桑切斯主義」已經腐朽不堪，該主義必須退出政府。

自2018年起執政的桑切斯誓言，不會在2027年現任國會任期結束前辭職。他譴責右翼政黨策劃的攻擊，聲稱這些攻擊旨在削弱他。