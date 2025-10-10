特朗普批西班牙拒大幅增加國防開支 籲逐出北約
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月9日表示，由於西班牙拒絕大增加國防開支的要求，北約應該考慮將西班牙逐出聯盟。
路透社9日報道，特朗普當日在白宮會晤芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）時表示，歐洲領導人需要說服西班牙承諾增加軍費。
他補充指：「他們（西班牙）沒有理由不這樣做（大幅增加軍費），但沒關係，也許應該把他們逐出北約。」
北約成員國在6月的北約峰會上，承諾在2035年前逐漸將各國自身的年度國防支出增至國家生產總值（GDP）5%。
然而，自1982年起加入北約的西班牙，已多次表明拒絕增加至GDP的5%，僅同意將國防支出維持在2%的目標。
西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）坦言，他不會承諾實現5%的目標，稱大幅增加軍費不符西班牙作為福利國家原則及和平的世界願景。
