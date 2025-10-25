西班牙現怪盜團　逾千張戶外座椅成目標　食肆變重災區

西班牙國家警察當地時間10月22日破獲一宗椅子竊盜案！



7人組成的犯罪集團涉嫌在短短兩個月內偷超過1100張戶外座位區椅子，總市值高達6萬歐元（約54萬港元）。

7人組成的犯罪集團涉嫌在短短兩個月內偷超過1100張戶外座位區椅子。（YouTube@10NewsAU）

竊團看準了西班牙多數店家打烊後，不會將戶外座位區的椅子收回店內。（示意圖，pexels@tj chang）

西班牙竊團狂偷逾千張戶外椅 短短兩個月18店家受害

綜合外媒報道，由6男1女所組成的竊盜集團，專門鎖定餐廳、酒吧的戶外座位區，他們多選在半夜聯手破壞鎖鏈，將這些椅子偷走。

西班牙警方指出，馬德里及周邊城市塔拉韋拉德拉雷納（Talavera de la Reina）至少有18店家受害，今年8月及9月共損失了逾1100張椅子。

被偷座椅轉售國外 總市值高達6萬歐元

西班牙警方表示，被偷的椅子不只在西班牙境內轉售，甚至還跨國販賣到摩洛哥及羅馬尼亞，預估市值高達6萬歐元。

被偷的椅子不只在西班牙境內轉售，甚至還跨國販賣到摩洛哥及羅馬尼亞。（YouTube@10NewsAU）

目前竊團7人全數被逮捕，將以竊盜與組織犯罪等罪名起訴，案件仍在繼續調查中。

據了解，竊團看準了西班牙多數店家打烊後，不會將戶外座位區的椅子收回店內，不論金屬還是塑膠製的座椅都沒放過，這宗案件曝光後也引發關注，當地店家紛紛提高警覺，深怕再有類似的竊盜案發生。

