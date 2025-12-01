斯里蘭卡洪災致334人罹難 多個社區慘遭泥漿掩埋
撰文：韓學敏
出版：更新：
斯里蘭卡遭遇受熱帶氣旋「迪特瓦」（Ditwah）襲擊引發嚴重洪澇災害，官方確認死亡人數升至334人，近400人失蹤。目前全國範圍內展開大規模救援行動，2.4萬名軍警人員持續搜尋被洪水圍困的居民。
災害管理中心（DMC）通報，北部可倫坡地區因凱拉尼河水位持續上漲仍面臨嚴重威脅。極端天氣系統已摧毀全國近15,000戶住宅，將近44,000人送往州政府臨時避難所，還有五名海軍士兵在東北部查萊瀉湖（ Chalai Lagoon）執行截流任務時失蹤。
目前全國約三分之一區域仍斷水斷電，軍方與志願者正全力修復基礎設施，但中部重災區道路仍多處中斷。
此次災害已成為斯里蘭卡自2017年以來最嚴重的自然災害，總統迪薩納亞克（Anura Kumara Dissanayake）於週六（11月30日）宣佈緊急狀態並呼籲國際社會支援。印度率先派出兩架直升機及救援物資，日本也承諾派遣評估小組並提供後續援助。
